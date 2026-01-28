Pesca subasta los tres aviones de inspección que intentó reflotar, sin éxito, hace tres años

La Agencia Tributaria (AEAT) firmó en 2022 un convenio para explotar los tres aviones de inspección pesquera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se trataba de aeronaves envejecidas y que precisaban de reparaciones para volver a volar tras acumular más de tres años en tierra por «problemas de diversa índole, principalmente presupuestaria». Para darles una nueva vida y extender su radio de acción más allá de la vigilancia pesquera, Hacienda licitó un contrato por valor de 11,7 millones de euros que le fue adjudicado a la multinacional británica Babcock (ahora Avincis) en el primer trimestre de 2023. Los esfuerzos fueron en vano: Pesca se ve obligada a subastar las tres unidades, de las que una solo sirve para chatarra y las otras dos volaron por última vez hace más de seis años. El precio de salida es de 2,3 millones de euros.

A través de un contrato de tipo «patrimonial», la Dirección General de Servicios e Inspección del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lanza una licitación cuyo objetivo es la «enajenación» de los tres aviones C212-400. Son aeronaves producidas por fabricante español Casa (ahora del gigante Airbus) y que han ido acumulando problemas hasta el punto de quedar inutilizados. Uno de ellos, el bautizado como Doñana, se encuentra inservible y los otros dos, el Sancti Petri y el Roche, realizaron sus últimos vuelos en 2017 y 2019, respectivamente.

Como recoge el actual pliego, «los bienes se subastan en la condición que se encuentre y con los posibles defectos o vicios ocultos en el momento de la subasta». De esta forma, especifican los dos que se encuentran en el aeródromo de Matacán, Salamanca, son los que están en mejores condiciones y, por lo tanto, los que más valor tienen. El Sancti Petri está tasado en 1.110.109,11 euros y el Roche en 785.842 euros. En lo que respecta al Doñana, ubicado en el aeródromo de Mutxamel, Alicante, el valor es de 5.010 euros. En cuanto a los repuestos disponibles para estos aviones y que también se incorporan en la subasta, la tasación se sitúa en 424.132,54 euros.

Interior de una de la cabina de una de las aeronaves / Pesca

Según las conclusiones recogidas en el informe encargado a la consultora especializada Hispano Aeronáutica, «el estado actual de las 3 aeronaves es de no aeronavegable». «En general, las aeronaves se encuentran en un estado de mantenimiento pobre, no se encuentran en vuelo ni han sido preservadas, a excepción de la S/N 470 que sí obtuvo el certificado de puesta en servicio parcial a excepción de los siguientes componentes: ajuste de motores y hélices, peso y centrado y vuelo de prueba», señalan.

Los interesados en acceder a los dos lotes (uno para los dos aviones en mejor estado y otro para el que se encuentra casi desguazado) tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el 9 de febrero a las 10.00 horas.