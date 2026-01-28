Los (pequeños) chefs del mar se estrenan en Conxemar Lab

Conxemar ha inaugurado hoy Conxemar Lab, el aula educativa e interactiva cuya creación fue adelantada por FARO y que ha recibido a sus primeros escolares. Alumnos del 3ºcurso de primaria del CEIP Reibón de Moaña estrenaron este nuevo espacio situado en la propia sede de la asociación y que prevé acoger 180 clases a lo largo de un curso escolar completo, lo que supondrá la participación de 5.400 escolares y 360 profesores, «consolidándose como uno de los espacios educativos de mayor alcance vinculados al sector de los productos del mar en España».

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, participó junto al presidente de Conxemar, Eloy García, en el acto de inauguración del proyecto, al que asistieron también la Delegada Territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, el presidente de la Autoridad Portuaria olívica, Carlos Botana, o la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Álvarez.

El estreno de Conxemar Lab / Alba Villar

Según la asociación, Conxemar Lab «nace con vocación divulgativa y con el objetivo de convertirse en un espacio de referencia para la comunidad educativa». El aula busca mostrar, de forma didáctica y participativa, desde la pesca a la comercialización, pasando por la acuicultura y la transformación de los productos del mar.

«Hoy no inauguramos solo un espacio físico; ponemos en marcha una idea y una nueva forma de explicar quiénes somos como sector y qué papel queremos jugar en la educación de las futuras generaciones», señaló García.