El BNG pide más control sobre los furtivos y el PP defiende que Galicia «lidera la lucha»

El BNG presentó una moción en el Parlamento de Galicia para reclamar que se intensifiquen los controles contra el furtivismo y destinar más recursos a la lucha contra esta actividad, mientras que el PPdeG defendó que la comunidad es «líder en España» en la lucha contra la pesca ilegal».

Esta fue una de las mociones debatidas en el pleno, que modificó el orden del día por el accidente ocurrido a primera hora en la autopista AP-9 en el que resultaron heridos los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez y debido al cual se han visto afectados por el atasco más parlamentarios. Por este motivo, la votación de las mociones no se realizará hasta este miércoles.

Así, la diputada nacionalista Rosana Pérez destacó que la iniciativa cuenta con tres grandes bloques, comenzando por incrementar los recursos presupuestarios para mejorar la eficacia del servicio de guardacostas. Además, demandó instar al Gobierno central a que intensifique los controles contra la importación ilegal.

Mientras, Miguel Fidalgo (PPdeG) reivindicó el trabajo de la conselleira do Mar y, respecto al furtivismo, pueso en valor que la Xunta «lidera en España la lucha contra la pesca ilegal» y lo hace, ha añadido, «con hechos con medios y con resultados».

Por su parte, Carlos López Font (PSdeG) reprochó que «falta vigilancia, medios humanos y materiales» y, sobre todo, «falta voluntad política».