Bruselas avanza medidas «viables y eficaces» para aplicar el reglamento de control pesquero

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cumplió con lo prometido y llevó este lunes a Bruselas la cuestión sobre el reglamento de control pesquero que llevó al sector a protestar y a realizar un paro de la flota.

Como dijo el valenciano antes de entrar al Consejo de ministros europeos de Agricultura y Pesca (Agrifish), el objetivo de España pasa por un cambio en la normativa por vía de un reglamento delegado, reclamando «realismo» a Bruselas al entender que «hay puntos que son inaplicables». Busca, en definitiva, dar seguridad jurídica a lo planteado ante el sector para flexibilidad los requisitos de la norma.

El comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, respondió durante la reunión que la Comisión Europea «se toma muy en serio la situación» y avanzó la búsqueda de medidas «viables y eficaces» para aplicar el texto.

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, garantizó la semana pasada al sector que se levantaban las principales normas de las que se quejaba el sector, en especial el de la bajura. De esta forma, España canceló el preaviso de 4 horas para la llegada a puerto y elevó la necesidad de declarar capturas a los 50 kilos en lugar de los 0 que recogía la normativa, además de la eliminación de la obligatoriedad de comunicación de capturas por operación de pesca (lance a lance).

Como publicó FARO, el Ministerio había iniciado conversaciones con la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca, Charlina Vitcheva, para buscar esa mayor seguridad jurídica, instando la creación de un grupo de trabajo. Planas, entonces, avanzó su intención de plantear estas cuestiones en el marco del Consejo. Ayer fue Kadis el que respondió, garantizando que su equipo está «colaborando activamente con los países afectados» para explorar soluciones «dentro del marco jurídico vigente».

Sin embargo, el chipriota también quiso ser tajante, dejando claro que «cualquier enfoque unilateral» de un país para «introducir excepciones en sus normas nacionales sin consulta previa con la Comisión» supondría entrar en un «grave de incumplimiento del reglamento». «También socavaría los importantes esfuerzos del Consejo, Parlamento y Comisión durante más de cinco años de intensas negociaciones», añadió en alusión a la concepción de la normativa.

De igual forma, el comisario aprovechó para dar un tirón de orejas a los estados miembro por no haber dispuesto de las soluciones necesarias para su sector en los «largos períodos de transición», garantizando así «la integridad del sistema y seguridad jurídica de los operadores».

Sobre la problemática de la caballa, Planas planteó su apoyo a Irlanda en la petición a Bruselas de sancionar a los Estados costeros (Noruega, Reino Unido, Islandia e Islas Feroe) por autoasignarse más cuota de la prevista en el TAC en el Atlántico norte. En este sentido, Kadis dijo estar «plenamente de acuerdo» y manifestó su intención de «defender la sostenibilidad de las poblaciones de caballa en el Atlántico Nordeste, nuestro sector pesquero y el papel de la UE como Estado costero clave para estas poblaciones».