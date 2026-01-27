Una delegación de El Salvador visita Galicia para estudiar la gestión del sector marisquero
Los miembros que forman parte de la visita estarán en la comunidad durante cuatro días, en los que estarán acompañados por el Cetmar
R. V.
El Centro Tecnológico del Mar (Cetmar) acompañará una delegación institucional de El Salvador en una visita técnica a Galicia centrada sobre el sector marisquero. En concreto, estarán durante cuatro días (del 26 al 30 de enero) y buscan «intercambiar conocimientos y experiencias en materia de gestión, ordenación y gobernanza pesquera».
En concreto, la delegación cuenta con representantes de la Dirección General de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (Cendepesca), del Comité Directivo del Fideicomiso Pesac y de la Confederación Salvadoreña de Pesca, Acuicultura y Agropecuaria en Pequeña Escala (Confepesca).
La visita se enmarca en el servicio técnico promovido por la Asociación para a Cooperación pola Paz (ACPP) y está impulsado por lo Programa Abraza tu Mar, que nace como continuidad do Plan Integral de Apoio ao Sector da Pesca Artesanal Salvadoreña.
