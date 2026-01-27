La CIG lanza una campaña de firmas contra el preacuerdo de la conserva

La huelga en el sector conservero prevista para este martes y miércoles ha sido desconvocada al firmar sindicatos un aplazamiento tras conocerse una propuesta de convenio de mediación, provocando así que las jornadas de paros carezcan de validez legal. En un comunicado, la CIG ha criticado esta situación, acusando de «traición» a Comisiones Obreras y UGT por rubricar este acuerdo de aplazamiento de las movilizaciones después de conocerse la propuesta de convenio.

Por ello, la asamblea de delegados de la CIG en el sector conservero acordó este lunes promover una recogida de firmas como medida de presión para continuar con las negociaciones. «Las personas que firmamos este escrito no nos sentimos representados por quien decida firmar el nuevo convenio en esas condiciones, pues la propuesta no recoge ni de lejos las pretensiones de los trabajadores y queda muy lejos de los objetivos que teníamos marcados para la presente negociación», recoge la organización sindical.

Así, asegura que se trata de una propuesta que «empeora» la última aportada por la patronal y supone un «retroceso» en derechos laborales con respecto al convenio anterior.

«Pese a esto, CC OO y UGT decidieron romper la unidad de acción sindical firmando un acta de aplazamiento de las movilizaciones, optando por no participar en la manifestación de este pasado sábado y dejando sin validez legal la convocatoria de huelga prevista», lamenta la CIG.