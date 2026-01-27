El BNG pide «transparencia» al Gobierno para la revisión de la PPC

El BNG ha exigido al Gobierno el acceso a la documentación «clave» sobre la revisión de la Política Pesquera Común (PPC) para «conocer la verdad del proceso y defender con rigor los intereses de la flota pesquera gallega, especialmente de la flota de bajura y artesanal».

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha requerido la copia íntegra del Informe de simplificación de la PPC remitido por el Gobierno a la Comisión Europea —concretamente al Comisario de Pesca y Océanos— y al resto de Estados miembros, un documento que incluye propuestas para la futura revisión de la política pesquera comunitaria.

Con ello, pretenden conocer las 212 aportaciones realizadas por la Administración estatal a la revisión de la PPC, que fueron validadas por la CE en diciembre de 2025 con el fin de «analizar su contenido y evaluar el impacto real que pueden tener sobre el sector pesquero gallego». Rego ha destacado que es «imprescindible» saber qué defiende exactamente el Gobierno español en Bruselas.

También ayer, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, reclamó a la Comisión Europea que atienda las demandas de la flota de bajura, reclamando la flexibilización del reglamento de control pesquero. Miranda acusó a Bruselas de «destrozar el sector pesquero gallego».