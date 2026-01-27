AgroBank premia un proyecto acuícola de Nueva Pescanova
La pesquera participa en una iniciativa para la detección precoz de enfermedades en peces
REDACCIÓN
La Cátedra de AgroBank de la Universidad de Lleida (UdL) ha galardonado con 15.000 euros un proyecto para la detección precoz de enfermedades o anomalías en peces de acuicultura. Se trata la iniciativa Sirena, impulsada por personal investigador de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en colaboración con el Grupo Nueva Pescanova.
El proyecto galardonado ha sido seleccionado entre 12 candidaturas procedentes de universidades y centros de investigación de toda España y se centra en la detección temprana de enfermedades en especies como el rodaballo y el lenguado.
«Gracias a una combinación de tecnologías con inteligencia artificial, Sirena permite mejorar la tasa de detección de patologías en entornos de cría, dotando a los productores una herramienta precisa para elevar sus estándares de producción y bienestar animal», explicaron desde el banco.
- Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
- Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
- Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
- Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
- DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia