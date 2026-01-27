Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Joseph en GaliciaVuelve Fer LópezTiradas en VigoHistórico edificio en ventaBoda cruceristas CunqueiroCarnaval de Vigo
instagramlinkedin

AgroBank premia un proyecto acuícola de Nueva Pescanova

La pesquera participa en una iniciativa para la detección precoz de enfermedades en peces

La entrega del premio al proyecto de la UPM y Nueva Pescanova. | FDV

La entrega del premio al proyecto de la UPM y Nueva Pescanova. | FDV

REDACCIÓN

Vigo

La Cátedra de AgroBank de la Universidad de Lleida (UdL) ha galardonado con 15.000 euros un proyecto para la detección precoz de enfermedades o anomalías en peces de acuicultura. Se trata la iniciativa Sirena, impulsada por personal investigador de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en colaboración con el Grupo Nueva Pescanova.

El proyecto galardonado ha sido seleccionado entre 12 candidaturas procedentes de universidades y centros de investigación de toda España y se centra en la detección temprana de enfermedades en especies como el rodaballo y el lenguado.

Noticias relacionadas

«Gracias a una combinación de tecnologías con inteligencia artificial, Sirena permite mejorar la tasa de detección de patologías en entornos de cría, dotando a los productores una herramienta precisa para elevar sus estándares de producción y bienestar animal», explicaron desde el banco.

TEMAS

  1. Prohibida la circulación de camiones por la A-52 entre Ourense y Ponteareas desde este viernes y hasta nuevo aviso ante la previsión de nevadas por Ingrid
  2. Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
  3. Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
  4. Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales
  5. A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
  6. Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
  7. Al menos cinco empresas se interesan por el contrato del bus en Vigo y visitan las instalaciones de Vitrasa
  8. DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia

Bruselas avanza medidas «viables y eficaces» para aplicar el reglamento de control pesquero

Bruselas avanza medidas «viables y eficaces» para aplicar el reglamento de control pesquero

El Congreso de EE UU promueve el veto a la cría y compra de pulpo de acuicultura

El Congreso de EE UU promueve el veto a la cría y compra de pulpo de acuicultura

El BNG pide «transparencia» al Gobierno para la revisión de la PPC

La CIG lanza una campaña de firmas contra el preacuerdo de la conserva

AgroBank premia un proyecto acuícola de Nueva Pescanova

Planas pide «realismo» a Bruselas por el reglamento de pesca: «Hay puntos que son inaplicables»

Planas pide «realismo» a Bruselas por el reglamento de pesca: «Hay puntos que son inaplicables»

Bruselas asegura que «evitará perturbaciones» al atún en el acuerdo con Tailandia

Bruselas asegura que «evitará perturbaciones» al atún en el acuerdo con Tailandia

Galicia arranca el año con 3.583 bateas, el 73% de los establecimientos acuícolas totales

Tracking Pixel Contents