AgroBank premia un proyecto acuícola de Nueva Pescanova

La Cátedra de AgroBank de la Universidad de Lleida (UdL) ha galardonado con 15.000 euros un proyecto para la detección precoz de enfermedades o anomalías en peces de acuicultura. Se trata la iniciativa Sirena, impulsada por personal investigador de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en colaboración con el Grupo Nueva Pescanova.

El proyecto galardonado ha sido seleccionado entre 12 candidaturas procedentes de universidades y centros de investigación de toda España y se centra en la detección temprana de enfermedades en especies como el rodaballo y el lenguado.

«Gracias a una combinación de tecnologías con inteligencia artificial, Sirena permite mejorar la tasa de detección de patologías en entornos de cría, dotando a los productores una herramienta precisa para elevar sus estándares de producción y bienestar animal», explicaron desde el banco.