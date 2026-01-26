Tiembla Terranova: alerta roja a la flota por vendaval y rociada de hielo

El departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Environment and Natural Resources) del Gobierno de Canadá ha pintado de rojo buena parte de su costa atlántica: de Mar de Labrador a Nueva Escocia y Nuevo Brunswick a los Grandes Bancos de Terranova. «Alerta vigente por vendaval. Advertencia por rociada marina de hielo». Allí donde el mar no ondea, sino que brama, y donde una nutrida flota gallega pesca fletán, raya o gallineta nórdica, «se están produciendo o se prevén vientos huracanados». El rocío helado, «de moderado a intenso», cubrirá las cubiertas de los barcos de una gruesa escarcha.

Por segunda vez en la última semana los pesqueros permanecerán a la capa: desde el puente de mando se permite una especie de deriva, controlada, reduciendo al máximo cualquier maniobra brusca. Se aproan las olas, sobreviviendo al temporal con la menor resistencia y riesgo. Ya el pasado jueves los buques enfrentaron vientos de hasta 44 nudos de velocidad, como mostraban los datos meteorológicos, con olas que alcanzaron los 9 metros de altura. La temperatura del agua no superaba los 2 grados.

Esta «borrasca», como le llama un capitán al otro lado del teléfono, será más severa. No la minimiza pero es que está acostumbrado, lleva toda la vida pescando allí. La plataforma tecnológica Windy —utiliza los modelos del centro europeo ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), satélites y estaciones meteorológicas físicas— proyecta vientos de más de 50 nudos de velocidad para este lunes, con olas que podrán superar los 13 metros de altura.

Dado que casi todo el caladero de NAFO es un área de engelamiento, los barcos han de estar habilitados para desafiar no solo bloques de hielo en el mar, con casco reforzado, sino el peso mayúsculo del que se almacena en toda la cubierta y que es preciso arrancar a golpes.

«Una vez tuvimos una ola gigantesca, no sé decirte qué altura podía tener —relata otro marinero, también activo aún en NAFO—. El motor falló y nos quedamos un buen rato sin máquina. No sé, media hora o así. Lo pasamos realmente mal». Pero, remacha, «estaremos bien». La alerta roja emitida desde Canadá se retirará previsiblemente conforme vaya avanzando la jornada del lunes.