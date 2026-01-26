Planas pide «realismo» a Bruselas por el reglamento de pesca: «Hay puntos que son inaplicables»

El Consejo de ministros europeos de Agricultura y Pesca (Agrifish) se reúne y entre los puntos a tocar estará la modificación del reglamento de control pesquero. Tal y como adelantó antes de que se solucionase el paro llevado adelante por el sector en España, el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, planteará en la reunión un cambio en la normativa por vía de un reglamento delegado, «consigamos solucionar al menos esta problemática que nos parece que es un sin sentido». Así, pide «realismo» a Bruselas porque entiende que «hay puntos que son inaplicables».

Como ya publicó FARO el día después de la reunión decisiva entre la industria pesquera y la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, el Ministerio había iniciado conversaciones con la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca, Charlina Vitcheva, para buscar una mayor seguridad jurídica para toda la flota comunitaria.

«Nos encontramos con puntos concretos que son inaplicables. Lo inaplicable es la medida relativa al pesaje, hasta 50 kilos de las capturas. ¿Ustedes se pueden imaginar qué significa esto?», dijo el ministro hoy en Bruselas antes de entrar a la reunión.

El valenciano se refirió en particular a la carga que implica «por ejemplo, para un barco artesanal» y apuntó que «hace falta una reforma» de la legislación, sobre todo en cuanto al pesaje a bordo de las capturas. Compartimos el objetivo de esta norma, pero hay puntos que son inaplicables», señaló.

Caballa

Por otro lado, y como recoge Efe, Planas explicó que España apoya a Irlanda en la petición a la Comisión Europea de sancionar a los Estados costeros (Noruega, Reino Unido, Islandia e Islas Feroe) por la cuota de pesca de la caballa en el Atlántico norte que se han «autoatribuido», o permitir a los países miembros una reducción de sus capturas inferior a la inicialmente prevista.

«Cuatro Estados costeros: Reino Unido, Islandia, Islas Feroe y Noruega se han autoatribuido una cuota superior al reparto que tenían, sobre todo porque han aplicado una medida únicamente de un 48% de reducción de las capturas cuando el informe científico indicaba que era necesario un 70%», indicó Planas a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros europeos.

Añadió que, a petición de Irlanda y con el apoyo de España, hoy se va a pedir a la Comisión Europea «que escoja: o adoptar sanciones contra aquellos países que han superado claramente lo que desde el punto de vista de la recomendación científica se planteaba o bien que nos situemos en el mismo umbral, es decir, en este 48 % en relación con las capturas de la caballa».

El asunto de la pesca de la caballa es «problemático» y se abordará como punto «varios» en la reunión de hoy.

Fuentes diplomáticas indicaron que «muchos países» se sumarán probablemente este lunes a la misma petición.

Noticias relacionadas

Por otro lado, opinó que la propuesta de la Comisión para el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (Fempa) «es claramente insuficiente» y señaló que, al igual que el Comité Económico y Social Europeo, España aboga por elevar de 2.000 millones de euros a 6.000 millones la dotación de ese fondo para el periodo 2028-2034.