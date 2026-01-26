Conxemar pide al menos cinco platos de pescado por semana en los hospitales

El Ministerio de Consumo lanzó a consulta pública recientemente el primer boceto de la futura legislación que definirá las dietas en los hospitales y residencias de mayores. El texto inicial sobre el que trabajarán ahora todas las partes interesadas, incluido el sector pesquero, contempla un mínimo de dos raciones de pescado a la semana en aquellos centros que ofrezcan una sola comida al día; y al menos tres si tienen régimen de pensión completa. Tras analizar en detalle el texto, Conxemar acaba de remitir sus alegaciones al Gobierno, solicitando que estas pautas aumenten a tres y cinco platos semanales respectivamente, como poco. La patronal de la industria del mar justifica esta alza basándose en un trabajo promovido por la Fundación Fish Nation, que concluye que las raciones de proteína acuática que actualmente se sirven en los geriátricos y centros médicos «superan ampliamente» el mínimo previsto en el borrador.

Según el citado estudio, desarrollado con el apoyo metodológico de Ipsos, el pescado y el marisco están presentes en estos momentos en el 36,4% de las comidas que ofrecen los hospitales y en el 27,9% de las que ofertan las residencias de mayores, porcentaje que podría llegar a reducirse hasta el 21,4% si se consolida el nuevo criterio propuesto y sin garantía, además, de que los productos del mar sean siempre el plato principal. «No parece razonable que una norma destinada a promover hábitos alimentarios saludables fije estándares inferiores a los que ya se están aplicando en la práctica», exponen desde la asociación, que también aboga por reconocer expresamente la equivalencia nutricional entre pescado fresco y congelado para no discriminar a esta última categoría, ya que podría verse penalizada tal y como está planteada la redacción del documento publicado por la cartera que dirige Pablo Bustinduy.

Conxemar recuerda que el pescado congelado es sinónimo de suministro estable, seguridad alimentaria, menor desperdicio y viabilidad económica, reafirmando que «constituye una opción plenamente válida desde el punto de vista de la salud pública». También hace un llamamiento para que no se equipare de forma inadecuada la proteína marina con otras proteínas animales, y aboga por reconocer «el valor nutricional diferencial» de los productos del mar, evitando tipificarlos como alimentos de «consumo moderado» como recoge el borrador.

Foco en los ultraprocesados vegetales

La patronal de la industria del mar tiende la mano al Gobierno para «reforzar el papel de los alimentos de origen marino como pilar de una alimentación saludable y sostenible», pero también le pide que aclare qué significa este último término, «sostenible», puesto que el texto lo emplea de forma reiterada sin aportar «una definición clara, precisa, ni operativa de dicho concepto». Advierte de igual manera que se promueve el uso de sal yodada —un aditivo enriquecido— frente a fuentes naturales que contemplan este micronutriente, como el pescado y el marisco. Y pide regular los menús con opción de elección, ya que no garantizarían el cumplimiento de las raciones mínimas de pescado, así como definir qué fuentes de proteína vegetal son aceptables en los menús infantiles, pues no se aclara si ultraprocesados como el tofu o el seitán están incluidos.