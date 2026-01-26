Bruselas asegura que «evitará perturbaciones» al atún en el acuerdo con Tailandia

La Comisión Europea indica que, ante el acuerdo con Tailandia, los sectores «sensibles desde el punto de vista económico, como el del atún, estarán sujetos a modalidades específicas de acceso al mercado, diseñadas cuidadosamente y orientadas a evitar perturbaciones en él». Así lo señala en una respuesta al eurodiputado socialista gallego Nicolás Casares, que preguntó por las negociaciones e implicaciones de dicho acuerdo.

En su contestación, apunta Casares, la Comisión recoge que el objetivo de las negociaciones es lograr un acuerdo comercial «centrado en la sostenibilidad» y que tendrá «debidamente en cuenta las sensabilidades específicas durante las negociaciones».

Casares ha valorado la respuesta y el compromiso de la Comisión, pero advierte de que el texto del futuro acuerdo «debe plasmar este compromiso para asegurar condiciones de competencia justa y garantizar la viabilidad de un sector esencial de la economía azul gallega y europea». Así, advirtió que se mantendrá «vigilante» para que los intereses del sector conservero gallego se mantengan intactos, ya que el país asiático es el principal productor mundial de atún en conserva.

En la misma contestación la Comisión aborda la reciente adopción por parte de Tailandia de nueva normativa con relación con la protección marina y la pesca sostenible. El Ejecutivo comunitario, apunta Casares, reconoce que esta modificación «podría introducir nuevos riesgos relacionados con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada», por lo que la Comisión «conserva el derecho a considerar la adopción de medidas similares a las adoptadas en 2015».

Por su parte, el eurodiputado incide en la necesidad de «mantener la presión» sobre las autoridades tailandesas para que no haya «ningún paso atrás en la lucha contra la pesca ilegal».