La CEP ve avances en el reglamento de control, pero avisa de «riesgos»

La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) considera un «avance» la flexibilización introducida en el nuevo Reglamento de Control de Pesca de la Unión Europea, en vigor desde el 10 de enero, pero advierte de que la normativa mantiene una carga administrativa «difícil de asumir» para la flota artesanal y de bajura, especialmente en el litoral gallego.

La organización empresarial que preside Jorge Cebreiros sostiene que, tras varias jornadas de movilización y el rechazo expresado por representantes de la industria, se han «relajado» algunas de las exigencias que, a su juicio, resultaban discriminatorias para las embarcaciones que faenan cerca de la costa. Entre los cambios señalados por la CEP figuran modificaciones en el preaviso de entrada a puerto y en la anotación de capturas por especie, aspectos que —según la patronal— permiten diferenciar mejor entre el funcionamiento de la pesca artesanal y el de la flota industrial.

Sin embargo, la CEP alerta de que el reglamento continúa incorporando obligaciones de control, registros y requisitos técnicos que podrían comprometer la viabilidad de pequeñas empresas y embarcaciones «predominantes en el litoral y el cerco gallego», con impacto a medio y largo plazo.

«La acumulación de trámites administrativos, obligaciones de control, registros y requisitos técnicos resultan difíciles de asumir tanto logísticamente como económicamente para las pequeñas y medianas empresas gallegas», sostiene la patronal, que insiste en que el debate no se centra en los objetivos ambientales.