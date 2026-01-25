Flota ilegal china cambia de nombre y retiene sus permisos para vender en los supermercados de Europa

La lista de «establecimientos» de la industria pesquera china con autorización para vender en suelo de la Unión Europea se actualizó este pasado jueves en el sistema denominado IMSOC, o Information Management System for Official Controls, que es el que utiliza el ejecutivo comunitario para aplicar la normativa de la cadena alimentaria. Son 1.590, de los que la mayoría son factorías de elaborados —ubicadas en Suzhou, Zhoushan o Yantai—, además de 582 barcos de pesca y otros 34 mercantes congeladores (reefer). El pasado octubre una investigación de FARO desveló que en esta inmensa enumeración de activos había al menos siete buques de este país que habían sido sancionados por pesca ilegal o no reglamentada, incluidos a tal efecto en listados oficiales, o incluso cazados en zonas no permitidas.

Los eurodiputados populares Francisco Millán Mon y Gabriel Mato trasladaron el resultado de esta indagación periodística al máximo responsable de la política pesquera en Bruselas, el comisario Costas Kadis, a través de una iniciativa parlamentaria (pregunta para su respuesta escrita). El chipriota ha constatado formalmente ahora que, en efecto, siete barcos con pabellón de China fueron clasificados en la categoría de INDNR (siglas para pesca ilegal, no declarada y no reglamentada) por parte de la Comisión de Pesca del Pacífico Norte (NPFC). «La Comisión era consciente de la situación comunicada por FARO DE VIGO», ha certificado Kadis, en un documento firmado este martes, día 13 de enero. El cambio de nombre de los barcos y un acuerdo EE UU-China al margen de la propia NPFC es lo que habilita a esos barcos, a día de hoy y con el listado actualizado del IMSOC, a seguir vendiendo con licencia en suelo europeo.

El «Lu Rong Yuan Yu 815», que antes era el «109» / NPFC

La operativa

El primero de esos barcos se llama Lu Rong Yuan Yu 810, registrado a nombre de la empresa Shandong Lanyue Ocean Fishery y con licencia de establecimiento para vender en la UE número 3700/02B74. El hecho es que este arrastrero antes se llamaba Lu Rong Yuan Yu 101 y, más aún, llegó a operar con ambas denominaciones y compartiendo DNI (el IMO, intransmitible). Pero es que la segunda embarcación, la 101, estaba en la lista negra de la NPFC. «La NPFC considera que cualquier buque que utilice ese nombre es IUU», determinó esa Comisión de Pesca. IUU son las siglas en inglés para los barcos INDNR. Esta es exactamente la misma situación del Lu Rong Yuan Yu 811 —presentaba el mismo IMO que el 102, considerado ilegal—, del Lu Rong Yuan Yu 813 –con el DNI del pesquero número 105—, del 815 y del 817, que se solapan con los códigos de identificación de las embarcaciones del mismo nombre pero rematadas en 109 y 106.

Al menos entre 2017 y 2024 esta retahíla de arrastreros estaba entre los irregulares para la NPFC, entre cuyos miembros está también Canadá, Corea del Sur, Rusia o la propia Unión Europea. Pero un «encuentro» al margen del Comité Técnico y de Cumplimiento de esta organización de ordenación pesquera celebrado entre Estados Unidos y China abordó específicamente la situación de estos barcos. Ahí se obró el milagro. Kadis continúa así su respuesta por escrito: «Los buques Lu Rong Yuan Yu 101-109 autorizados por China, que cambiaron su denominación a Lu Rong Yuan Yu 810/811/812/813/815/816/817, fueron autorizados a operar con sus nuevos nombres, figurando claramente sus denominaciones anteriores».

¿Los expertos de esta macroorganización de gestión pesquera avalaron la legalización de su operativa, su retirada de la lista negra con el cambio de nombre? No. Según consta en el informe oficial de la NPFC de 2024 (página 12), los técnicos hicieron hincapié en que «no propusieron retirar ningún barco de la lista IUU». En concreto, y en su literalidad, dice así: «Que la Comisión tome nota de que el TCC no propuso la retirada de ningún buque de la actual lista de buques INDNR de la NPFC». Todos estos pesqueros siguen operando a día de hoy pero ya no en aguas de la NPFC, que los tiene marcados específicamente en el listado de «barcos no autorizados». Así que las capturas que están vendiendo ahora a Europa son, según muestran sus datos de posicionamiento AIS, del área del Índico.

«Los controles a la importación son esenciales para evitar que productos procedentes de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada entren en el mercado de la UE», arranca Costas Kadis su intervención por escrito.

Más casos

Esta flotilla de la armadora Shandong Lanyue a la que se refiere el comisario no es la única que ha sido reprobada públicamente pero que mantiene sus permisos de importación a Europa, como certificó FARO. Otro caso es el del potero Fu Xin, con código 3700/02H81. Este buque, de 62 metros de eslora y que utiliza una dotación de unas 40 personas a bordo, carga con acusaciones de malos tratos y violencia económica, verificadas por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés). «Llevaban más de medio año trabajando gratis, casi sin descanso».

También está el Lu Rong Yuan Yu 668, que pertenece a Rongcheng City Rongyuan Fish. En abril de 2020 protagonizó una escandalosa huida tras haber sido cazado pescando en aguas jurisdiccionales del país. Logró escapar, aunque un mes después se entregó en Puerto Madryn para hacer frente a una multa administrativa de, al cambio actual, menos de 5.900 euros (10 millones de pesos). Cuenta de igual modo con permiso un arrastrero coreano (Oyang no. 77, con el código KORF-485) que también había sido detenido por la Prefectura Naval Argentina, y el reefer Sun Flower 7, del mismo pabellón, acusado de operar ilegalmente en aguas de Kiribati.