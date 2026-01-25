«El Ártico ya no puede defenderse solo», avisa el investigador Jerónimo López

Mientras el Ártico era inaccesible, «se defendía a sí mismo»; pero las rutas abiertas por el deshielo y la actual tensión internacional lo sitúan ante «un escenario complejo» del que puede salvarle el multilateralismo, defiende el geólogo y alpinista Jerónimo López (As Pontes, A Coruña). Las reivindicaciones sobre territorios del Ártico, como Groenlandia, y sus recursos preocupan a este expresidente del Comité Científico para la Investigación en la Antártida (SCAR) y primer español en hacer cumbre en un ochomil, distinguido esta semana con el Premio Honorífico 2026 del Pirineos Mountain Film Festival en reconocimiento a su trayectoria.

Según el investigador, «el Ártico es un territorio de gran interés geológico para comprender el conjunto del planeta». Una gran parte del territorio es océano (el propio Polo Norte está sumergido) y «esos materiales sumergidos tienen relieves, diversidad geológica y recursos».

«Mientras el Ártico era muy inaccesible, se defendía a sí mismo en gran medida. Pero ahora el acceso es cada vez más fácil, ya se ha circunnavegado múltiples veces y en pocos años se van a abrir rutas por el Polo Norte para conectar el Atlántico y el Pacífico». Jerónimo López, que en 2002 recogió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional concedido al SCAR, señala que más barcos circulando por el Ártico aumentan el riesgo de contaminación en un entorno sensible.