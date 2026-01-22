Terranova enseña los dientes: la flota extrema el cuidado ante dos temporales «gordos»

El de Terranova ha sido siempre un caladero duro, afilado, impenitente. Una rica zona de pesca que la flota gallega ha conseguido enfrentar históricamente incluso con los primeros buques de gran altura, precarios en sistemas de navegación o habilitación, y que a menudo arrojaba las peores noticias para quien aguardaba en tierra.

Es un área de engelamiento, de ahí que los barcos tengan que estar habilitados para desafiar no solo bloques de hielo en el mar, sino el peso mayúsculo del que se almacena en toda la cubierta y que es preciso arrancar a golpes. Y este jueves los Grandes Bancos de Terranova están enseñando los dientes, y lo harán durante varios días.

La zona sufre ahora vientos de hasta 44 nudos de velocidad, como muestran los datos meteorológicos, con olas que alcanza los 9 metros de altura. La temperatura del agua no supera los 2 grados.

Según han confirmado desde pesqueros que están en la zona, toda la flota está extremando el cuidado y hay barcos a la capa, que es una posición de resguardo. Su previsión pasa por poder pescar, en algunos casos, este viernes, pero tendrán que volver a replegar aparejos porque el temporal que se avecina para el fin de semana será todavía más severo. «Son gordos», apunta un marinero.

Para el domingo los vientos volverán a arreciar con fuerza y la previsión meteorológica estima vientos superiores a los 50 nudos de cara al lunes, con olas que rebasarán ampliamente los 13 metros de altura.