Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Consumo gasolinaDIRECTO Accidente tren AdamuzIngresos involuntariosPrivada ModernaPuerto de VigoCelta
instagramlinkedin

Terranova enseña los dientes: la flota extrema el cuidado ante dos temporales «gordos»

Los pesqueros enfrentan vientos de hasta 44 nudos y olas de 9 metros

Pesquero, aproando una ola en el caladero de Terranova

Pesquero, aproando una ola en el caladero de Terranova / Cedida

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

El de Terranova ha sido siempre un caladero duro, afilado, impenitente. Una rica zona de pesca que la flota gallega ha conseguido enfrentar históricamente incluso con los primeros buques de gran altura, precarios en sistemas de navegación o habilitación, y que a menudo arrojaba las peores noticias para quien aguardaba en tierra.

Es un área de engelamiento, de ahí que los barcos tengan que estar habilitados para desafiar no solo bloques de hielo en el mar, sino el peso mayúsculo del que se almacena en toda la cubierta y que es preciso arrancar a golpes. Y este jueves los Grandes Bancos de Terranova están enseñando los dientes, y lo harán durante varios días.

La zona sufre ahora vientos de hasta 44 nudos de velocidad, como muestran los datos meteorológicos, con olas que alcanza los 9 metros de altura. La temperatura del agua no supera los 2 grados.

Según han confirmado desde pesqueros que están en la zona, toda la flota está extremando el cuidado y hay barcos a la capa, que es una posición de resguardo. Su previsión pasa por poder pescar, en algunos casos, este viernes, pero tendrán que volver a replegar aparejos porque el temporal que se avecina para el fin de semana será todavía más severo. «Son gordos», apunta un marinero.

Noticias relacionadas

Para el domingo los vientos volverán a arreciar con fuerza y la previsión meteorológica estima vientos superiores a los 50 nudos de cara al lunes, con olas que rebasarán ampliamente los 13 metros de altura.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
  2. El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
  3. Muere Mabel Montes, histórica periodista de la TVG
  4. El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
  5. Acuerdo histórico en Educación: los interinos no tendrán que presentarse a las oposiciones para seguir en las listas
  6. Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo
  7. Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
  8. A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos

Un pesquero gallego iza en sus aparejos el cadáver de un marinero frente a las costas de Argentina

Un pesquero gallego iza en sus aparejos el cadáver de un marinero frente a las costas de Argentina

Terranova enseña los dientes: la flota extrema el cuidado ante dos temporales «gordos»

Terranova enseña los dientes: la flota extrema el cuidado ante dos temporales «gordos»

La impugnación de contratos bloquea el embarque de observadores en pesqueros y oceanográficos

CC OO y UGT desconvocan la huelga en la conserva tras la última oferta de los mediadores

CC OO y UGT desconvocan la huelga en la conserva tras la última oferta de los mediadores

Cabomar supera los 110 millones de facturación en 2025 y eleva su exportación a 27 países

El Parlamento gallego pide evitar las multas por el reglamento de control de la UE

El Parlamento gallego pide evitar las multas por el reglamento de control de la UE

Las denuncias por acoso sexual medran en el CSIC con 9 expedientes en el último año

Las denuncias por acoso sexual medran en el CSIC con 9 expedientes en el último año

Pesca trabaja ya con Bruselas para adaptar el reglamento de control en toda la UE

Pesca trabaja ya con Bruselas para adaptar el reglamento de control en toda la UE
Tracking Pixel Contents