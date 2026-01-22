Un pesquero gallego iza en sus aparejos el cadáver de un marinero frente a las costas de Argentina
Sucedió este miércoles en aguas internacionales | El cuerpo es de un ciudadano indonesio
Un pesquero gallego localizó este miércoles el cadáver de un marinero en aguas internacionales frente a la costa de Argentina, según ha podido confirmar FARO en distintas fuentes de la flota. El hallazgo se produjo durante el primer lance del aparejo, donde estaba enganchado el cuerpo. Las mismas fuentes han indicado que el varón era asiático, «con toda seguridad» indonesio; no constaba ningún aviso de desaparición de un tripulante en la zona.
El barco gallego, que porta pabellón español y tiene casi 60 metros de eslora, continúa en la zona de pesca. Es un área de enormes dimensiones donde están operando estas semanas cientos de barcos, la inmensa mayoría de capital chino y dedicados a la captura de pota argentina (illex argentinus). Aunque la oficialidad de esta flota es china, las tripulaciones de marinería suelen ser de nacionalidad indonesia.
El cadáver del marinero permanecerá ahora en las bodegas del pesquero y será desembarcado en cuanto sea posible. El hallazgo ya habría sido notificado a las autoridades de Argentina.
