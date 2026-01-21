CC OO y UGT desconvocan la huelga en la conserva tras la última oferta de los mediadores

Los sindicatos UGT y CC OO han desconvocado las dos jornadas de huelga convocadas para los días 27 y 28 en la industria conservera tras la última oferta planteada por los mediadores del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Fundación SIMA-FSP) de Madrid. Ambas centrales han decidido, en paralelo, abrir un periodo interno de consultas «para valorar colectivamente la propuesta» y decidir si someterla o no a aprobación. A su juicio, lo que se ha puesto sobre la mesa para las plantillas es un «avance real y significativo hacia la firma de un nuevo convenio colectivo para el sector».

La central nacionalista CIG, no obstante, ha decidido mantener la manifestación prevista para este sábado en Vilagarcía al considerar que los nuevos planteamientos «empeoran» los formulados por la propia patronal. En un comunicado, el sindicatos ha tachado la oferta de «barbaridade». La marcha saldrá a las 11:30 horas desde la Praza Ravella.

Según han explicado en distintos comunicados, la propuesta para el nuevo convenio alargaría su vigencia hasta el año 2030, con «con cláusula de revisión ligada al IPC que asegura que ningún año se pierda poder adquisitivo». En detalle, las subidas salariales propuestas son las siguientes: un 2,9% en 2025, un 2,5% en 2026, un 2,5% en 2027, un 2,0% en 2028, un 1,5% en 2029 e un 1,5% en 2030. Tanto CC OO como UGT han querido destacar la «inclusión de nuevos derechos sociales, como el incremento de horas retribuidas, para acompañamiento médico de familiares», tachado de «tomadura de pelo» por limitarse a 4 horas al año.

Las centrales que han desconvocado la huelga, por último, han indicado que la oferta habilita el «diseño de una carrera profesional clara y definida para el personal de producción, con reconocimiento de los procesos críticos y la polivalencia».