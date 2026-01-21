Cabomar supera los 110 millones de facturación en 2025 y eleva su exportación a 27 países
La empresa marinense aborda la fase final de su plan de inversión para 2024-2026, dirigido a mejorar la eficiencia productiva de su planta
La conselleira do Mar visitó hoy la sede de la compañía y anunció la apertura del plazo de las ayudas para impulsar a las pymes del sector
Cabomar sigue dando pasos para consolidarse como una empresa referente en el segmento de los cefalópodos y los pescados precocinados. La compañía marinense cerró 2025 por todo lo alto, registrando una facturación récord de 111 millones de euros gracias al potencial exportador de sus productos, que ya distribuye en 27 países.
En línea con su estrategia de crecimiento sostenido, la firma aborda este año la fase final de su plan de inversión para el trienio 2024-2026. Contempla una inyección de 10 millones, con el propósito de incrementar la eficiencia productiva de su fábrica.
«El objetivo es acelerar el desarrollo de nuestra gama de productos precocinados con una nueva gama de merluza natural y preformada, así como nuevos desarrollos en cefalópodos precocinados que se incorporarán a nuestra gama principal», explican desde la empresa. Se trata de «seguir desarrollando productos que acerquen el mar y el congelado a nuestros clientes y a los consumidores, en un momento en el que creemos fundamental hacerlos más atractivos y accesibles, con recetas rápidas y sencillas».
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitó este miércoles las instalaciones de la compañía, donde anunció la apertura del plazo de las ayudas para el impulso de las pymes de la industria transformadora del mar, dotadas con 14 millones de euros. Estos apoyos, correspondientes a la tercera convocatoria del Fempa, permitirán aumentar la competitividad de este sector en términos de innovación, de gestión y de eficiencia.
