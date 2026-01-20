Pesca trabaja ya con Bruselas para adaptar el reglamento de control en toda la UE

El sector pesquero gallego y del resto de España respira aliviado. Las protestas de los últimos días, culminadas con el paro de la flota de ayer, llegan a su fin después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya atendido sus demandas: cancela el preaviso de 4 horas para la llegada a puerto y eleva la necesidad de declarar capturas a los 50 kilos en lugar de los 0 que recogía la normativa. Para ejecutar esta decisión, el Ministerio ha activado una tramitación urgente de cara a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Al mismo tiempo, y según ha podido saber FARO, la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha iniciado los trabajos con la Comisión Europea para incluir estas modificaciones a nivel comunitario. El objetivo está puesto en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE del 26 de enero.

El departamento que dirige Luis Planas, que ya el sábado había prometido aplicar flexibilizaciones, aceptó las demandas de la flota y así se lo trasladó la propia Artime a los representantes del sector durante la reunión celebrada en Madrid.

Durante los últimos días las quejas fueron constantes, principalmente desde la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y la Confederación Española de Pesca (Cepesca), que acudieron a una cita rodeada por las protestas del sector en el exterior y en diferentes puntos del país. No en vano, se fletaron autobuses para hacer el máximo ruido posible y para que sus demandas fuesen escuchadas.

La reunión celebrada en Madrid entre Isabel Artime y el sector pesquero / Orpagu

A la reunión, que discurrió con buena comunicación entre ambas partes, Artime acudió con las propuestas de solución para los tres temas más candentes, que se tradujeron en una nota conjunta firmada entre el Ministerio y Cepesca.

Así, la necesidad de declarar las capturas desde el primer kilo se modifica, pasando ahora a comenzar a partir de los 50 kilogramos, «siempre y cuando la declaración de desembarque recoja la cifra correcta de cantidades por especie», apuntaba el texto. De igual forma, también se elimina la obligatoriedad de comunicación de capturas por operación de pesca (lance a lance). «Se entenderá cumplida cuando se facilite al menos una vez al día», resume el escrito de la confederación y el departamento dirigido por Planas.

En lo que se refiere a la necesidad de avisar con cuatro horas de antelación para la llegada a puerto, no se establecerá ninguna limitación horaria, algo clave para las embarcaciones de bajura. «Se exceptúan de esta previsión aquellos supuestos en los que existan plazos específicos para la notificación previa o para aquellos buques que estén sujetos a la obligación de preaviso», avisaron Pesca y la confederación.

Para articular estas medidas e incorporarlas a la legislación, el Ministerio inició una tramitación de urgencia con el traslado de un borrador al sector poco después de la reunión, otorgando un plazo de 24 horas para que el sector muestre su conformidad y para proceder a su aplicación en el BOE cuanto antes.

Sin embargo, para una mayor seguridad jurídica se necesita que estas modificaciones tengan el visto bueno de la Comisión Europea. En este sentido, Artime ya ha mantenido conversaciones con la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca, Charlina Vitcheva, con el objetivo de plantearlo en la reunión del Agrifish (Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca) del próximo 26 de enero.

España presentará el denominado «punto varios» para pedir a Bruselas que presente «una propuesta para la modificación del reglamento de control» de tal modo que los errores en las anotaciones para cantidades inferiores a 50 kilos no constituyan un incumplimiento. Mientras, «se pedirá a la CE la modificación del anexo IV del Reglamento 2023/2842 mediante un acto delegado, para que dichos errores no puedan ser considerados una infracción grave», explicaron Pesca y Cepesca en el comunicado conjunto.

Planas ya recordó el pasado sábado que «hace falta un ejercicio de realismo por parte de la Comisión Europea para la aplicación del reglamento».

Con estos movimientos, y como estaba previsto, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), Basilio Otero, confirmó que la flota levantará el paro y volverá a faenar.