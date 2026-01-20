Las denuncias por acoso sexual medran en el CSIC con 9 expedientes en el último año

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas actualizó, en el año 2020, su Protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual y por razón de sexo en el CSIC. Tuvo una vida breve: el 21 de marzo de 2024 el Pleno del Congreso de los Diputados en pleno, a excepción de Vox, plantó una enmienda a la totalidad al documento: instó a su revisión profunda y a una actualización tras las «negligencias cometidas contra trabajadoras y trabajadores» de la institución adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Este reproche de la Cámara se producía seis meses después de la desaparición de la tripulante María del Carmen Fernández Vázquez a bordo del oceanográfico García del Cid, caso que FARO ha investigado desde el primer día. La mujer, camarera a bordo, había denunciado una violación en su camarote —con amparo en los juzgados del propio CSIC—, aunque la retiraría tras un acuerdo de conformidad. Había solicitado, sin éxito, no tener que reincorporarse al García del Cid, en el que nunca dejó de trabajar el varón al que había acusado de agresión sexual.

Como constató el Gobierno en distintas respuestas por escrito remitidas a la Cámara baja, la institución que preside Eloísa del Pino activó el protocolo contra acoso sexual en 12 ocasiones en el periodo comprendido entre los años 2019 y 2023. De esos casos, cinco terminaron en la apertura de un expediente disciplinario en contra del denunciado, con tres sanciones. No constan despidos. Ya con el nuevo protocolo, y como ha divulgado el propio CSIC en el informe de III Evaluación del II Plan de Igualdad, en el ejercicio 2024 dicho protocolo fue activado en 9 ocasiones. El documento, aprobado el pasado 22 de diciembre y al que ha tenido acceso FARO, no especifica en qué áreas se produjeron las denuncias.

Ahora bien, la Comisión frente al acoso sexual (CFAS) concluyó que en «ninguno de los casos se trataba de acoso sexual». En concreto, «en tres [...] se incoó expediente disciplinario», y un cuarto se archivó por falta de pruebas. En otra de las denuncias fue la dirección del centro la que ejerció su «potestad disciplinaria» con un «apercibimiento» al tratarse de «comportamientos inadecuados», no de acoso sexual. Otros cuatro expedientes afectaron a personal ajeno al CSIC, pero sí de empresas que prestan servicios directos para la institución: la organización científica activó «la coordinación de actividades empresariales [...] con el fin de aplicar medidas organizativas y de apoyo inmediatas para la protección de las víctimas». FARO desveló, de hecho, el caso de una observadora que, en enero del año pasado, fue desembarcada por parte de una armadora vasca tras haber denunciado por distintas vías estar sufriendo acoso por razón de sexo a bordo. La empresa para la que trabajaba recibió una sanción superior a los 100.000 euros. La trabajadora, con amplia experiencia en muestreos en barcos de pesca, perdió su único sustento económico.

Los cursos

Uno de los deberes que se ha puesto el CSIC en esta III Evaluación del II Plan de Igualdad consiste en una mayor implicación de los trabajadores varones en las formaciones que imparte contra acoso sexual o por razón de sexo. De la quincena de cursos impartidos, menos de un tercio de los alumnos fueron hombres: asistieron 473 mujeres, frente a 173 compañeros. «Sigue siendo necesaria una mayor implicación de los hombres en la realización de los cursos sobre igualdad y frente al acoso sexual». En total el alumnado se quedó en 646 personas, de las en torno a 15.000 que componen la plantilla de esta institución.