Portugal desarticula en la frontera con Galicia una red que traficaba con angulas

Nuevo golpe al tráfico ilegal de angulas en la frontera entre Galicia y Portugal. Las autoridades del país vecino han anunciado el desmantelamiento de una red que se dedicaba a introducir este valioso recurso en suelo gallego. La operación tuvo lugar en el municipio de Caminha, donde el río Miño separa a ambos países, y se saldó con la incautación de diverso equipamiento y de 8,5 kilos de angulas, cantidad que tendría un valor de másd e 40.000 euros en el mercado.

El tráfico de angulas reporta unos importantes beneficios para las redes criminales que se dedican a ello. Las autoridades intentan con todo su empeño ponerle freno, como demostró la operación Lake, coordinada por Europol y que el pasado septiembre vivió una cita importante en la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, ubicada en Poio.

En este caso, la Policía Marítima lusa, a través de la Unidade Regional do Norte da Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC) y del Comando Local de la Policía Marítima de Caminha, localizó y erradicó la red durante una actuación que tuvo lugar durante la mañana del domingo, 18 de enero, en las márgenes del Tramo Internacional del Río Miño (TIRM) a la altura de la localidad de Caminha.

Una caja con angulas localizada durante la operación / FdV

Las autoridades explican que se imputaron formalmente a dos personas. Como medida cautelar, se incautó también un vehículo y «una importante suma de dinero en efectivo».

«Los hechos constatados apuntan a la posible comisión de los delitos de daños a la naturaleza, contrabando agravado y falsificación de documentos. Esta incautación ha sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial competente», señalan desde la Autoridade Marítima Nacional.

La operación buscaba «desmantelar una actividad criminal altamente lucrativa» que se asocia con la captura, transporte y venta ilícita de la anguila europea (Anguilla anguilla). Como recuerda el cuerpo portugués, se trata de «una especie protegida fuertemente presionada por redes transnacionales organizadas». De hecho, la especie está en «una espiral de extinción», como así la denominaron desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

De hecho, cada vez son más los actores que se movilizan para impulsar una regulación que prohíba el comercio de angula para favorecer su recuperación de su población. Como recogió este medio, la asociación Galicia Ambiental lanzó una campaña a través de Change.org para apoyar la eliminación de este producto de las cartas de los restaurantes.