Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Accidente tren CórdobaRecaréEncuesta GESOPTrasvases GaliciaProtestas flota bajuraCelta-Rayo
instagramlinkedin

Portugal desarticula en la frontera con Galicia una red que traficaba con angulas

Las autoridades lusas imputaron a dos personas e incautaron 8,5 kilos de la especie, así como un vehículo y «una importante suma de dinero en efectivo»

Los intrumentos incautados a la red de tráfico de angulas por parte de las autoridades lusas

Los intrumentos incautados a la red de tráfico de angulas por parte de las autoridades lusas / FdV

Adrián Amoedo

Adrián Amoedo

Vigo

Nuevo golpe al tráfico ilegal de angulas en la frontera entre Galicia y Portugal. Las autoridades del país vecino han anunciado el desmantelamiento de una red que se dedicaba a introducir este valioso recurso en suelo gallego. La operación tuvo lugar en el municipio de Caminha, donde el río Miño separa a ambos países, y se saldó con la incautación de diverso equipamiento y de 8,5 kilos de angulas, cantidad que tendría un valor de másd e 40.000 euros en el mercado.

El tráfico de angulas reporta unos importantes beneficios para las redes criminales que se dedican a ello. Las autoridades intentan con todo su empeño ponerle freno, como demostró la operación Lake, coordinada por Europol y que el pasado septiembre vivió una cita importante en la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, ubicada en Poio.

En este caso, la Policía Marítima lusa, a través de la Unidade Regional do Norte da Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC) y del Comando Local de la Policía Marítima de Caminha, localizó y erradicó la red durante una actuación que tuvo lugar durante la mañana del domingo, 18 de enero, en las márgenes del Tramo Internacional del Río Miño (TIRM) a la altura de la localidad de Caminha.

Una caja con angulas localizada durante la operación

Una caja con angulas localizada durante la operación / FdV

Las autoridades explican que se imputaron formalmente a dos personas. Como medida cautelar, se incautó también un vehículo y «una importante suma de dinero en efectivo».

«Los hechos constatados apuntan a la posible comisión de los delitos de daños a la naturaleza, contrabando agravado y falsificación de documentos. Esta incautación ha sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial competente», señalan desde la Autoridade Marítima Nacional.

La operación buscaba «desmantelar una actividad criminal altamente lucrativa» que se asocia con la captura, transporte y venta ilícita de la anguila europea (Anguilla anguilla). Como recuerda el cuerpo portugués, se trata de «una especie protegida fuertemente presionada por redes transnacionales organizadas». De hecho, la especie está en «una espiral de extinción», como así la denominaron desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

De hecho, cada vez son más los actores que se movilizan para impulsar una regulación que prohíba el comercio de angula para favorecer su recuperación de su población. Como recogió este medio, la asociación Galicia Ambiental lanzó una campaña a través de Change.org para apoyar la eliminación de este producto de las cartas de los restaurantes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
  2. El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
  3. Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
  4. Suspenden cinco años a un médico por acceder a los datos de una paciente para pedirle una cita en Vigo
  5. Asistentes al concierto de Pablo López en Vigo presentan una reclamación: «Hubo quien tuvo que estar de pie solo para verle la cabeza»
  6. Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
  7. Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
  8. El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera

Portugal desarticula en la frontera con Galicia una red que traficaba con angulas

Portugal desarticula en la frontera con Galicia una red que traficaba con angulas

La flota presiona por cambios urgentes en las normas de control bajo la amenaza de un paro indefinido

La flota presiona por cambios urgentes en las normas de control bajo la amenaza de un paro indefinido

Villaverde, conselleira do Mar: «Si la UE quiere que se cumplan con todos los deberes hay que desbloquear ayudas para barcos»

Villaverde, conselleira do Mar: «Si la UE quiere que se cumplan con todos los deberes hay que desbloquear ayudas para barcos»

El marinero marroquí muerto en Gran Sol vivía en Cangas desde hacía 11 años

Carta abierta del presidente de las cofradías gallegas ante el amarre y protesta del sector pesquero

Carta abierta del presidente de las cofradías gallegas ante el amarre y protesta del sector pesquero

Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales

Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales

La conserva gallega sondea alternativas ante la negativa de Marruecos a enviar más sardina

La conserva gallega sondea alternativas ante la negativa de Marruecos a enviar más sardina

Muere un marinero de un barco gallego cuando faenaba en aguas de Irlanda

Muere un marinero de un barco gallego cuando faenaba en aguas de Irlanda
Tracking Pixel Contents