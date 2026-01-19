Pesca asume las peticiones del sector y adaptará las obligaciones del reglamento de control comunitario

Después de varios días de comunicados y protestas por parte del sector pesquero ante las nuevas exigencias del reglamento de control comunitaria, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, intentó calmar la situación. En unas declaraciones realizadas el sábado por la mañana, el valenciano prometía la flexibilización demandada por la flota, principalmente la de bajura, y que ya había dado instrucciones de ello a la secretaría general de Pesca, Isabel Artime, para adaptar la normativa a la realidad de los barcos afectados, aquellos que van desde los 12 metros de eslora. El sector convocó un paro y diferentes concentraciones para hoy, como la que ha tenido lugar en Arcade, coincidiendo con la reunión programada con la propia Artime. Y el resultado ha sido contundente: Pesca acepta las demandas del sector y modificará adaptarla la normativa a los requerimientos a la flota.

Aunque en un principio se había agendado para el jueves, la presión del sector provocó que Pesca adelantase por la reunión para escuchar de primera mano las demandas de la flota. A Madrid acudieron autobuses cargados de los patrones mayores de las cofradías, armadores y marineros que querían mostrar su rechazo frontal a las medidas, principalmente a dos: la notificación previa para llegar a puerto y la necesidad de declarar capturas a partir del primer kilo, dos obligaciones que la bajura calificaba de «inasumibles».

Durante los últimos días el sector se quejó a través de sus organizaciones, principalmente la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y la Confederación Española de Pesca (Cepesca), si bien en la cita de esta tarde con Artime estaban representados otras muchas organizaciones del sector, dentro o no de la patronal, como es el caso de las organizaciones Opromar (Marín), Orpagu (A Guarda) o ARVI (la Cooperativa de Armadores de Vigo).

Galicia protesta en Madrid / Cedidas

El resultado, trasladado ya por el Ministerio y Cepesca en un comunicado conjunto, es que todas las exigencias criticadas desde el sector serán anuladas. Así, la necesidad de declarar las capturas desde el primer kilo se modifica, pasando ahora a comenzar a partir de los 50 kilogramos, «siempre y cuando la declaración de desembarque recoja la cifra correcta de cantidades por especie», apunta el texto. También se elimina la obligatoriedad de comunicación de capturas por operación de pesca (lance a lance), que se sustituye por lo que actualmente realiza la flota, que es trasmitir en su totalidad lo realizado a lo largo de la jornada. «Se entenderá cumplida cuando se facilite al menos una vez al día», resume el escrito de la confederación y el departamento dirigido por Planas.

En lo que se refiere a la necesidad de avisar con cuatro horas de antelación para la llegada a puerto, no se establecerá ninguna limitación horaria, algo clave para las embarcaciones de bajura. «Se exceptúan de esta previsión aquellos supuestos en los que existan plazos específicos para la notificación previa o para aquellos buques que estén sujetos a la obligación de preaviso», avisan Pesca y Cepesca.

Según han informado, todas estas medidas se aplican «con el objetivo de buscar soluciones para asegurar un cumplimiento eficaz y compatible con la operatividad de la flota, sin menoscabo de las labores de control». «Durante la reunión, el sector pesquero ha manifestado su compromiso de colaboración para aplicar estas medidas. Además, se ha acordado celebrar un nuevo encuentro para evaluar la ejecución de las mismas», resume la nota.

Con este resultado, está previsto que el sector desconvoque el paro de la flota iniciado hoy.