Villaverde, conselleira do Mar: «Si la UE quiere que se cumplan con todos los deberes hay que desbloquear ayudas para barcos»

Marta Villaverde (Vilaboa, 1975) se define como «trabajadora» y así quiere que la recuerden en el sector pesquero. Lleva poco más de seis meses como conselleira do Mar, pero esta licenciada en Veterinaria lleva casi toda su carrera vinculada a la administración gallega y al mar. «Es un sector que me encanta; me siento una privilegiada y muy orgullosa de ocupar este cargo», dice en esta entrevista, la primera con FARO, en un momento tenso en la pesca por las protestas del sector ante las nuevas obligaciones en materia de control que llegan desde Bruselas.

Mencionó estos días la necesidad de flexibilidades por el reglamento de control que ha llevado a la flota a amarrar, ¿tiene margen España ante esta norma comunitaria?

El propio reglamento habla de la posibilidad de que los Estados miembros puedan pedir medidas de adaptación, de flexibilización, plazos transitorios, exenciones. Establece una regla general y tú, como Estado miembro, justificas tu petición y das una propuesta. Eso es lo que nos hace falta, propuestas

Las quejas se centran en el umbral mínimo de 50 kilos para la declaración de capturas en el diario electrónico y en el preaviso de llegada a puerto, ¿cómo «romper» esas normas?

Lo que tienes que garantizar es que el control de la trazabilidad quede garantizado. Significa otras medidas que, siendo menos estrictas o siendo más flexibles, garantizan que se va a cumplir el objetivo para el que son creadas. El 90% de los buques son de 7 metros de media. La tripulación tiene que manejar el barco, faenar, cubrir el diario… Es desproporcionado. Eso es la flexibilidad: establecer una norma que no entorpezca la operación y garantice el control. ¿Qué se puede hacer? Pues, por ejemplo, establecer, un registro estimativo de capturas y que ese peso que ellos estiman, que llevan a bordo, se registre definitivamente y sea validado en lonja. Que el inspector pueda contrastar ese peso en tierra y que esa estimación no esté sujeta a ese 20% de margen de aceptación. Porque, además, las sanciones también son desproporcionadas para la cuantía de lo que vale el importe de las capturas diarias.

¿Convencerán a Pesca con esos argumentos?

Galicia hizo alegaciones en su momento, hace dos años, pidiendo flexibilización y comunicando que las medidas eran desproporcionadas y que hay ciertos aspectos que deberían legislarse y adaptarse a la realidad de la flota gallega. Nosotros, para poder buscar una solución, lo primero que hacemos es escuchar al sector, ver qué nos proponen, escuchar la problemática de implantación de esas medidas y adaptar las normas a ellos. Lamentamos que no se hubiera hecho antes este trabajo que van a hacer el lunes, porque se tenía que haber hecho, como muy tarde, en el último semestre del año pasado. A día de hoy, lo que le pedimos es que los escuche que legisle esas flexibilidades y que lo haga cuanto antes para que nuestra flota pueda volver al mar, porque con la flota amarrada perdemos todos.

El marisqueo atraviesa una crisis prolongada. ¿Asume la Xunta que ya no es solo coyuntural sino estructural?

Es un tema complejo y multifactorial. La marteliosis en el año 2012 le puso la puntilla a la especie con más valor y cantidad, el berberecho. Y el hecho de que desde 2012 esa producción en las rías más productivas haya ido en picado ha penalizado mucho. También hay que tener claro que el marisqueo se produce en unos bancos marisqueros que son concesiones de las cofradías. Ellos planifican en función de unos datos biológicos, nosotros les damos todos los recursos y casi todas las ayudas que les damos son al 100%, para poder optimizar su producción. Ahora mismo tenemos un estrato precomercial muy grande, tenemos muchos alevines, y todos los bancos, salvo alguna excepción, están recuperándose en ese sentido. Estamos invirtiendo muchísimos esfuerzos, ya no solamente económicos, sino también técnicos y estamos apostando mucho por la investigación para dar respuestas y aportar soluciones.

¿Intervenir en los planes de las cofradías?

Intervenir no es la palabra, porque desde el momento en el que tú tienes una concesión o tienes una autorización marisquera, tienes la potestad para poder decidir cómo quieres gestionar ese banco. Nosotros tenemos que velar porque la planificación que nos presente es acorde y avalada por datos técnicos.

El empleo en el sector de la pesca y la acuicultura cae sin cesar. Es difícil pensar que dentro de 10 años vaya a haber más gente que viva del mar.

Bueno, cada vez que se sacan permisos de marisqueo a pie se cubren. Es más, siempre hay más peticiones que plazas. En la parte de la pesca, sí es verdad que hay una falta de relevo. Es uno de los factores que están condicionando muchas veces la actividad y ante lo que la Consellería es consciente, sobre todo por lo que le traslada al sector.

¿Qué hacen más allá de los habituales apoyos para la compra del primer barco para menores de 40 años?

Una de las cosas que nos planteamos para este año es poder fomentar la pesca como atractiva y como una profesión de futuro. En muchas partes de Galicia estamos perdiendo esa vinculación con el mar y a veces o se desconoce o se está perdiendo esa opción en el sector como una salida digna o atractiva para las nuevas generaciones. Desde la Consellería queremos iniciar durante este año algún programa de fomento sobre todo en la ESO, en aquellos periodos formativos donde los chicos puedan decidir su futuro.

Es algo que ya hace el sector.

Sí, pero queremos dirigirnos a aquellos estratos concretos con edades donde tiene que tomar una decisión sobre cómo seguir formándose.

La pesca dice que para eso es clave renovar la flota. Bruselas sigue negando las ayudas. ¿No hay nada que hacer?

Hay que seguir insistiendo en las necesidades de nuestro sector en Madrid y en Bruselas, en cualquier reunión o comparecencia. Si quieren que haya relevo generacional los barcos tienen que ser más seguros, más habitables y que puedan optar a la descarbonización. Si quieren que se puedan cumplir con todos los deberes que nos ponen tienen que desbloquear ese tema y poder construir nuevas embarcaciones.

Otra reclamación que se hace desde hace mucho es la bajada del IVA al pescado. ¿Se es consciente en los cambios de hábitos de consumo?

Somos conscientes del cambio de las tendencias de consumo. En todos los estudios que hacemos el precio es uno de los factores más limitantes a la hora de adquirir el pescado, sobre todo en estos últimos tiempos donde ha aumentado muchísimo el precio. Por eso lanzamos el BonoPeixe, precisamente para poner en evidencia que no hacen falta grandes descuentos para incentivar el consumo de pescado. Era un descuento pequeñito y se agotó antes del plazo previsto, con muy buen feedback de pescaderías y cadenas y peticiones para repetir la iniciativa. Con el IVA no nos hacen caso, pero seguiremos insistiendo.

¿Y se va a hacer?

Estamos analizando cómo mejorarla, estudiar los datos y valorar ajustes para incentivar mejor el consumo de pescado. Es una inversión importante también para la salud pública.

De haber cambios, ¿no sería más útil enfocarlo a hogares con rentas más bajas?

Es complicado desde la gestión pública. Tiene que ser una ayuda sencilla, universal y que beneficie a toda la población. No se debe acotar, debe ser igualitaria.

¿En qué medida incentivan el consumo el llevar food trucks a los pueblos o las lonas en los camiones?

Son medidas de promoción. El eslogan Galicia SabeAMar conecta con el público, los camiones funcionan como vallas publicitarias móviles, y las food trucks acercan el pescado a jóvenes, centros educativos y eventos deportivos, generan curiosidad y fomentan el consumo. El feedback fue excelente y es un proyecto muy innovador que nos da muchas alegrías.