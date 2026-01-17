Planas rompe su silencio sobre los problemas del reglamento de control de pesca y promete aplicar medidas provisionales

El lunes buena parte de la flota pesquera, especialmente la de bajura, realizará un paro y una serie de concentraciones en protesta por la aplicación del reglamento de control de la Unión Europea. Desde que estalló la polémica, poco antes de la aplicación de las nuevas normas el pasado 10 de enero, el sector se ha movilizado y exigido soluciones ante lo que consideran «inasumible» y ante el silencio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Un silencio que ha roto esta mañana el ministro Luis Planas, que se ha mostrado «sensible» a los problemas de la flota y ha prometido aplicar medidas provisionales, además de llevar el tema al Consejo de Agricultura y Pesca de la UE que tendrá lugar el próximo 26 de enero

En una entrevista con la Cadena Ser, el valenciano ha señalado que dio directrices a la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, para buscar soluciones. «He dado instrucciones a la secretaria general de Pesca de flexibilizar lo máximo la aplicación de aquellas normas y aspectos que sean, a corto plazo, más difíciles de cumplir», ha resumido el ministro.

Así, para Luis Planas hay algunos puntos clave del reglamento cuya aplicación está siendo complicada. Ha citado, por ejemplo, «el tema de la declaración de capturas de escasa entidad a partir del primer kilo, sobre todo en las pesquerías mixtas». «Es muy complicado», ha reconocido.

Junto a ello, Planas también ha incidido en la notificación previa para llegar a puerto, que se fijó en 4 horas y Pesca pretendía reducirlo a dos horas y medio, muy lejos de lo que defienden desde las cofradías para el caso de «mareas cortas o caladeros próximos», como ha recordado el ministro.

En este sentido, ha apelado a que Pesca está «trabajando con el sector» para encontrar puntos en común y que quieren «escuchar al sector». «Vamos a ver provisionalmente qué medidas podemos responder desde aquí», ha añadido Luis Planas, además de poner sobre la mesa que son varios los Estados miembro que viven esta misma problemática por lo difícil que es de aplicar el reglamento.

Así, ha señalado que el próximo 26 de enero tiene intención de plantear esta situación en el Agrifish, el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE. «Hace falta un ejercicio de realismo por parte de la Comisión Europea para la aplicación del reglamento», ha sentenciado el ministro.