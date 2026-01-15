La Xunta destina 12,4 millones a formación para blindar el relevo en la pesca

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, defendió en Ferrol la formación como el «pilar fundamental» para garantizar el futuro del sector marítimo-pesquero gallego. Durante una visita a la Escuela Oficial Náutico-Pesqueira de la ciudad, Villaverde anunció que el Gobierno autonómico destinará este año 12,4 millones de euros a la capacitación del sector, un presupuesto orientado tanto a la incorporación de trabajadores como a la promoción de quienes ya están en activo.

Acompañada por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, la titular de Mar supervisó el desarrollo del curso de Patrón Costero Polivalente en la especialidad de Máquinas.

Villaverde puso en valor las instalaciones de la escuela, destacando de forma especial su aula de seguridad, una infraestructura «única» a la que acuden alumnos de las escuelas náutico-pesqueras de toda Galicia. «Fomentamos tanto la incorporación de nuevos trabajadores como la promoción de los que ya están dentro del mar, incrementando anualmente el presupuesto», señaló, subrayando que esta inversión busca que el mar siga siendo «símbolo de la calidad de Galicia».