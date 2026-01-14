La flota de bajura amarrará el próximo lunes y clamará a golpe de bocinazo contra el nuevo reglamento europeo de control

La pesca de bajura parará y se movilizará en marea contra la aplicación del Reglamento europeo de control, vigente desde el pasado 10 de enero. La Federación Galega de Confrarías de Pescadores mantuvo este miércoles un encuentro decisivo con el resto de pósitos y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) para vertebrar su ofensiva contra la nueva normativa. Y tras la reunión telemática, de más de dos horas, han acordado que la flota amarrará el próximo lunes, cuando los principales representantes del sector se reunirán con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, con el objetivo de revertir el impacto de las medidas más polémicas instauradas por la Comisión Europea, entre las que se incluyen la obligación para todos los barcos de contar con un diario electrónico, su geolocalización o la instalación de cámaras a bordo.

La cita, que tendrá lugar en Madrid en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha sido adelantada por el Gobierno en respuesta a la creciente presión de los pescadores, que en paralelo a su celebración, a partir de las 16.00 horas, protestarán a golpe de bocinazo en los principales puertos del país. Todas las expectativas están puestas en hacer entender a la Administración que las normas pautadas desde Bruselas son «inasumibles». Miles de profesionales no saldrán a faenar y de igual modo se paralizarán las lonjas.

Así lo ha destacado a FARO esta noche, tras desconectarse de la reunión mantenida con el resto del gremio, el presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, José Antonio Pérez Sieira. La pesca era conocedora del Reglamento desde hace ya varios años —se aprobó definitivamente en noviembre de 2023—, pero ha sido finalmente con su entrada en vigor cuando ha decidido elevar su descontento un escalón más hasta manifestarse: «Y haremos todo lo posible para que esto cambie».

Una de las líneas rojas de los pescadores se traza sobre el nuevo registro digital obligatorio de capturas para la flota, incluida la artesanal. Conforme señaló también en declaraciones a este periódico el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, los barcos seguirán parados hasta conseguir una exención para no apuntar y notificar su pesca «desde el kilo 0, sino desde los 50 kilos». «Hacerlo es imposible y desde luego no encontramos sentido a esta normativa. La verdad es que la gente está muy enfadada y con ánimo de seguir hasta el final para poder seguir trabajando como estábamos haciéndolo hasta ahora», abundó.

El malestar es extensible a cualquiera a quien se le pregunte en el gremio, que no descarta un amarre indefinido en caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto. Otra de las medidas más cuestionadas es el aviso previo para desembarcar con una antelación mínima de cuatro horas, cuando la pesca de bajura opera a pocas millas de los muelles, habitualmente a menos de 30 minutos.

Desde Galicia, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, instó este miércoles al Gobierno a garantizar que se «flexibilice al máximo la aplicación» del nuevo Reglamento europeo de control, insistiendo en que no está «pensado para nuestra flota».