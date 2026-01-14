Astipeche reconvertirá los vascos «Andrekala Berria» y «Arretxu Berria» en buques congeladores para pescar en la costa africana

Los arrastreros vascos Andrekala Berria y Arretxu Berria se exportaron a finales del año pasado a Marruecos. Fueron de los últimos en abandonar el caladero español y lo han hecho para incorporarse a la flota de Grupo Astipeche, que opera desde el puerto de Agadir y con estos dos pesqueros gemelos ya supera las 30 embarcaciones en servicio.

«Seguimos creciendo y reforzando nuestra capacidad operativa», anunció este miércoles el director adjunto de la compañía, Guillermo Perles, a través de LinkedIn, avanzando que la empresa está llevando a cabo diversos trabajos de adaptación para convertir ambos barcos en buques congeladores.

El Andrekala Berria y el Arretxu Berria lucen ya un color diferente: se han pintado de rojo, frente al azul claro que vestía antes su casco. Cada barco cuenta 29 metros de eslora y un arqueo bruto de aproximadamente 250 GT (Gross Tonnage). Fueron construidos en el año 2000; el primero ondea la bandera de Panamá y el segundo la española.