Astipeche reconvertirá los vascos «Andrekala Berria» y «Arretxu Berria» en buques congeladores para pescar en la costa africana
Los barcos fueron exportados a finales de año a Marruecos y se han incorporado a la flota de la compañía, que opera desde el puerto de Agadir
Los arrastreros vascos Andrekala Berria y Arretxu Berria se exportaron a finales del año pasado a Marruecos. Fueron de los últimos en abandonar el caladero español y lo han hecho para incorporarse a la flota de Grupo Astipeche, que opera desde el puerto de Agadir y con estos dos pesqueros gemelos ya supera las 30 embarcaciones en servicio.
«Seguimos creciendo y reforzando nuestra capacidad operativa», anunció este miércoles el director adjunto de la compañía, Guillermo Perles, a través de LinkedIn, avanzando que la empresa está llevando a cabo diversos trabajos de adaptación para convertir ambos barcos en buques congeladores.
El Andrekala Berria y el Arretxu Berria lucen ya un color diferente: se han pintado de rojo, frente al azul claro que vestía antes su casco. Cada barco cuenta 29 metros de eslora y un arqueo bruto de aproximadamente 250 GT (Gross Tonnage). Fueron construidos en el año 2000; el primero ondea la bandera de Panamá y el segundo la española.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»