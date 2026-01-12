El renovado «Santa Princesa» pone rumbo a Sudáfrica

El Santa Princesa está de estreno. El arrastrero congelador con el que Grupo Ibérica de Congelados (Iberconsa) decidió ampliar flota el año pasado partió la semana pasada hacia su nuevo destino, en los caladeros de Sudáfrica. Una salida desde Vigo que llega después de «varios meses de acondicionamiento en Vigo» a cargo de Freire Shipyard.

Iberconsa ha comunicado la singladura del buque, de 65,5 metros de eslora por 13 de manga y cuya compra sucedió después de la adquisición en Islandia del Björvin, de 50,5 metros de eslora y construido en Noruega en 1988. Y si en aquel caso su destino final estuvo en los muelles de Namibia, en el del Santa Princesa será Cape Town, o Ciudad del Cabo.

Como recuerda la pesquera viguesa, el renovado buque dará reemplazo al Umzabalazo, construido a mediados de los años 70. El Santa Princesa, por su parte, fue fabricado en 1987 y hasta el pasado ejercicio lucía pabellón de Portugal. Tiene 2.114 GT (gross tonnage o arqueo bruto).

El pesquero salió en la tarde del pasado viernes 9 de enero y está previsto que llegue a Sudáfrica a finales de mes. En su travesía hoy atravesará las Islas Canarias.

«Esta puesta a punto finaliza una etapa clave dentro de nuestro plan continuo de renovación de flota: más de 40 barcos, optimizados, eficientes y alineados con nuestro compromiso con una pesca responsable y sostenible», señala Iberconsa en sus redes sociales.

