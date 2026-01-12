Respiro a la pesca recreativa: se retrasa la obligación de declarar las capturas

El pasado sábado, 10 de enero, entraba en vigor la nueva normativa de la Unión Europea por la cual todos los pescadores recreativos estarán obligados a registrar y notificar sus capturas, con el objetivo de mejorar la trazabilidad, el control y la supervisión de la actividad. Sin embargo, la puesta en marcha de esta medida se ha aplazado hasta que el Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación no publique la norma en el Boletín Oficial del Estado.

Desde su planteamiento inicial, la norma ha rebajado el nivel de exigencia. Los usuarios podrán descargar la app de PescaREC y registrar cada día los peces que consiguen e incluso declarar los días sin pesca. Ahora, ya no tendrán que hacerlo en el momento de la pesca, contarán con un «plazo máximo de 24 horas» desde el momento de la captura. Además, los pescadores de más edad preocupados por tener que manejarse con la app podrán «delegar estas declaraciones a otra persona física o jurídica debidamente autorizada para actuar en su nombre».

Se estima que hay en torno a 50.000 personas con licencia de pesca de recreo en Galicia. Todas ellas deberán declarar todas las especies sometidas a medidas de protección diferenciada; para las que la Unión Europea haya fijado cuotas, estén incluidas en un plan plurianual o sujetas a la obligación de desembarque; y para las que los dictámenes del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) o de un organismo científico equivalente determinen que la pesca de recreo tiene «repercusiones importantes» en su mortalidad.

Cómo funciona la app PescaREC

Cuando la medida entre en vigor, los pescadores tendrán que hacer uso de la app oficial PescaREC, disponible para descargar de forma gratuita en dispositivos Android e iOS-iPhone aunque todavía no está operativa. El Ministerio insiste en que los registros deben hacerse «exclusivamente» a través de este canal oficial, ya que existe otra página con el mismo nombre que se presenta como un portal institucional, pero carece de validez.

Aunque era uno de los puntos que más preocupaba a muchos aficionados, la cartera dirigida por Luis Planas aclara que «no es estrictamente necesario que el pescador disponga de un dispositivo móvil con la aplicación instalada, ya que puede delegar estas declaraciones a otra persona física o jurídica debidamente autorizada». Lo único que se exige es que la actividad quede registrada dentro de un plazo máximo de 24 horas, con independencia de que el registro lo realice el usuario o una persona autorizada en su nombre.

La aplicación también exige el registro de las embarcaciones de pesca recreativa que se utilice para realizar la actividad, pero cada aficionado «deberá realizar de manera individual su declaración». Además, el ministerio especifica que si el titular de una licencia pesca en distintos momentos del día tendrá que hacer dos declaraciones. Lo mismo sucede con pescar desde la costa y desde un barco en la misma jornada o si cambia entre las zonas delimitadas por el mapa de PescaREC.

Peces que deberás declarar

Otro de los aspectos más relevantes de esta nueva herramienta es que la aplicación indica las especies que se deben declarar. Según lo que se ha explicado sobre la norma hasta este momento, los recreativos tendrán que anotar los peces regulados para los profesionales tanto si se los llevan como si los sueltan. El jurel, la xarda, el rape o la merluza son algunas de las especies que contempla este supuesto.

Asimismo, tendrán que dejar constancia los días en los que van a por especies de protección diferenciada aunque no pesquen nada. Para poder ir a por estas especies necesitarán una autorización previa que se puede tramitar desde la propia app. Entre los peces que reciben esta consideración están el lenguado, la lampuga, el bonito, el atún patudo y el atún rojo, el abadejo, la lubina y el bacalao. La pesca de tiburones, besugos (ollomol), anguilas, salmones y truchas está prohibida para los aficionados.