La depredación china continúa en Argentina: sorprendido un pesquero dentro del caladero

La depredación en la conocida como milla 201, frente a la zona económica exclusiva de Argentina, está en uno de sus momentos álgidos. En esta época del año, el ejército de buques chinos que cada año van a hacer su campaña deja una estampa de decenas y decenas de unidades operando sin control en un área muy próxima al dominio del país sudamericano, que en el inicio del curso permitió a varios de ellos la entrada a sus aguas para protegerse de un fuerte temporal. Una excepción, lógica, en la continua lucha que mantiene la Prefectura Naval Argentina contra las prácticas irregulares de esta flota. La última, notificada ayer: las autoridades sorprendieron al arrastrero chino Bao Feng pescando en el caladero.

La zona de pesca de Argentina representa uno de los principales bastiones para las pesqueras gallegas, especialmente por la captura de langostino. Son muchos los barcos que operan en el caladero con capital de Vigo y su área, trabajando codo con codo con las empresas locales. Y como cada año, la nutrida presencia de los buques chinos preocupa tanto a pesqueras como a organizaciones medioambientales y, claro, las autoridades.

Prefectura Naval informó que detectaron al Bao Feng y que el arrastrero «estaría realizando tareas de pesca» dentro de la zona económica exclusiva argentina. El pesquero, que opera con bandera de Vanuatu, «fue detectado electrónicamente» (a través de la posición satelital) en la tarde del 10 de enero a la altura de la Bahía de Camarones, en el centro del país.

Imagen compartida por la Prefectura Naval con la ruta del «Bao Feng» / Prefectura Naval Argentina

«Se mantuvo en el sector por aproximadamente una hora y media, navegando a una velocidad menor a 4 nudos, hecho que, acorde a la normativa pesquera argentina, constituye la presunción de que la embarcación se encontraría realizando tareas de pesca», alertaron a través de un comunicado.

De acuerdo con Prefectura, esta «incursión», como definieron esta acción, corresponde a una infracción a la ley N° 24.922 Régimen Federal de Pesca.

El Bao Feng es un arrastrero de casi 60 metros de eslora (58,8 metros, concretamente) por 12 de manga y el último puerto en el que estuvo fue el de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, de donde partió el pasado 24 de diciembre. Tiene 1.382 GT (gross tonnage) y figura que es de reciente construcción, del año 2025. La armadora que figura como dueña es Ever Fast Pte. Limited, de Vanuatu.