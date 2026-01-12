El calamar malvino exento de tasas cierra otro «año récord» de importaciones: 48.000 toneladas

La letra pequeña puede tener grandes consecuencias. Es una frase que resume a la perfección lo que ha ocurrido con el contingente arancelario (autonomous tariff quota o ATQ, en inglés) del calamar malvino, que permite importar 75.000 toneladas de Loligo exentas de tasas al año para que la industria europea del mar pueda abastecerse de forma competitiva. Una práctica habitual de las empresas es trabajar este cefalópodo en bloques congelados que luego se separan e individualizan, pero esta fórmula de transformación que no fue considerada válida hasta 2024 al no estar contemplada en el reglamento comunitario. La modificación de la normativa, posible gracias al trabajo liderado por Conxemar, cumplió este 2025 su segundo ejercicio en funcionamiento con otro «año récord». Las importaciones de calamar libre de aranceles aumentaron un 50% hasta las 48.000 toneladas, como resultado de una mejor campaña pesquera y al calor del cambio legislativo propiciado.

Con esta cifra, el calamar es —de las especies clave para Galicia— la gran beneficiada por los ATQs en 2025, dando el sorpasso a los lomos de atún (35.000 toneladas) y por encima también del gambón argentino (16.000). En 2024 se consumieron 32.262 toneladas del molusco libres de aranceles, por lo que se aprovecharon más los túnidos del mecanismo habilitado por los Veintisiete para proveer a las fábricas de materia prima. Si se compara con la situación de 2023, con el ordenamiento antiguo, la partida de calamar patagónico favorecida por la supresión de estos impuestos se ha disparado un 600%, tomando como referencia las 8.104 toneladas registradas ese año.

El aumento interanual de las importaciones de calamar sin aranceles llega como resultado de dos factores: el cambio impulsado por Conxemar, que sigue dando sus frutos, y un mejor año de capturas en Malvinas tras un fatídico 2024, en el que la flota se perdió la segunda zafra y únicamente pescó 47.588 toneladas. En 2025, aunque todavía flojo por los cierres repentinos de la pesquería, se consiguieron capturar 56.046 toneladas. Muy lejos, aun, de las casi 100.000 del pasado 2022.

La industria gasta un 64% del ATQ

El contingente arancelario de calamar malvino está así un paso más cerca de agotar su cupo, habiéndose consumido un 64% del mismo en 2025 frente al 57% de 2024 y al 11% de 2023. Desde la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura esperan que la campaña de 2026 sea provechosa y que el consumo de este contingente sea elevado a lo largo del ejercicio, ya que en un año de pesca normal probablemente se quedarán cortas las 75.000 toneladas previstas.

En especies como el Loligo, la cadena de suministro «depende en gran medida de orígenes con los que la Unión Europea aún no dispone de acuerdos preferenciales en vigor», explica el presidente de Conxemar, Eloy García. De ahí que el ATQ adquiera «una relevancia especial», pues resulta «clave para garantizar el abastecimiento y evitar desventajas competitivas para las empresas europeas». «El acceso a estos contingentes está vinculado a la transformación del producto y a la incorporación de valor añadido dentro de la Unión Europea, lo que implica que estamos ante materias primas que generan actividad económica, empleo y riqueza dentro de nuestras propias fronteras», añade en este sentido.

La buena sensación que deja este mecanismo para el calamar contrasta con las críticas por parte del sector respecto a la situación de los lomos de atún libres de arancel, que siempre se agotan los primeros días de enero por la alta demanda de la industria. Ocurre lo mismo con la partida de gambón argentino beneficiada por la exención, que el año pasado se consumió al completo antes de acabar el primer semestre.

La flota de Malvinas vuelve este año a la mar con el objetivo de sacar el mayor rendimiento posible a un 2026 en el que todas las expectativas están depositadas en la sostenibilidad del recurso. Un stock del que viven 16 grandes arrastreros congeladores con base en Vigo y Marín.