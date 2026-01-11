Actualizado el censo de la flota de NAFO: 19 arrastreros de 9 armadoras

La Secretaría General de Pesca ha publicado, para ser sometido a trámite de participación pública, el borrador del censo de arrastreros congeladores del caladero de NAFO, así como el listado de bacaladeros y el porcentaje de posibilidades de pesca de cada buque en el caladero de Terranova. Es un procedimiento habitual y se divulgan tanto los nombres de los pesqueros como las empresas propietarias.

El listado lo componen 19 barcos de 9 armadoras, todas con base en Galicia a excepción de Freiremar, con sede fiscal en las Canarias. El primero del censo es el Río Caxil, de Armadores de NAFO Asociados AIE; tiene cuota de fletán negro, camarón, gallineta, raya o locha, como el grueso de las demás embarcaciones.

Veintiuno en la escarcha: así se pesca en Terranova / FDV

Freiremar dispone de tres unidades —Fakir, Festeiro y Folías—, aunque tienen una cuota testimonial tras haberla vendido, ya 2014, a Moradiña y Hermanos Gandón.

El equipo de Moradiña lo componen Playa Menduiña Dos, Playa de Sartaxéns, Playa da Cativa y Eirado do Costal; de la parte de Gandón, son los barcos Ana Gandón, Esperanza Menduiña y Hermanos Gandón Cuatro. Nores tiene otros dos, Manuel Ángel Nores y Villa Nores; este último, gemelo del Pitanxo, pero alargado a más de 66 metros de eslora. El censo lo completan Playa de Rodas (Gadimar), Pesca Vaqueiro e Isla de Terranova (de Pesca Baqueiro), Santa Mariña (Pesquera Barra) y, por parte de Pesquerías Marinenses (Pesmar), la dupla Playa de Tambo y Playa de Galicia.