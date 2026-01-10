Arde en Ecuador un atunero con 25 tripulantes a bordo

El cerquero congelador Don Igilio, de pabellón de Ecuador y construido en 1987, naufragó en la madrugada del viernes en aguas internacionales frente a Perú tras haber sufrido un virulento incendio que lo arrasó por completo y por causas que serán ahora objeto de investigación. Los 25 tripulantes fueron rescatados sin daños por otro pesquero, el Yolanda. El barco presentaba una eslora de 63 metros por 12 de manga, con capacidad en bodega para 1.265 metros cúbicos de pescado.

De acuerdo a las informaciones divulgadas por la prensa local, los marineros, que fueron trasladados a un puerto peruano, retornarán a la dársena ecuatoriana de Manta en los próximos días a bordo de otro barco de la empresa, el Chiara; la armadora es la también ecuatoriana Elvayka Kyoei.

Imagen de archivo del «Don Igilio» / Iatcc

Desde la Cámara de Pesquería de Ecuador (Capecon) agradecieron la labor de los pesqueros que acudieron en auxilio del atunero y se solidarizaron con los náufragos y la compañía. «Agradecemos a Dios y a los rescatistas que nuestros hombres estén a salvo. Es una situación difícil, pero lo primordial es que están vivos y bien», indicó un portavoz.

El puerto de Manta es uno de los de mayor relevancia global en el mercado de túnidos.