Arde en Ecuador un atunero con 25 tripulantes a bordo
El buque, de 63 metros de eslora y propiedad de Elvayka Kyoei, estaba en aguas internacionales frente a Perú | Toda la dotación fue rescatada
El cerquero congelador Don Igilio, de pabellón de Ecuador y construido en 1987, naufragó en la madrugada del viernes en aguas internacionales frente a Perú tras haber sufrido un virulento incendio que lo arrasó por completo y por causas que serán ahora objeto de investigación. Los 25 tripulantes fueron rescatados sin daños por otro pesquero, el Yolanda. El barco presentaba una eslora de 63 metros por 12 de manga, con capacidad en bodega para 1.265 metros cúbicos de pescado.
De acuerdo a las informaciones divulgadas por la prensa local, los marineros, que fueron trasladados a un puerto peruano, retornarán a la dársena ecuatoriana de Manta en los próximos días a bordo de otro barco de la empresa, el Chiara; la armadora es la también ecuatoriana Elvayka Kyoei.
Desde la Cámara de Pesquería de Ecuador (Capecon) agradecieron la labor de los pesqueros que acudieron en auxilio del atunero y se solidarizaron con los náufragos y la compañía. «Agradecemos a Dios y a los rescatistas que nuestros hombres estén a salvo. Es una situación difícil, pero lo primordial es que están vivos y bien», indicó un portavoz.
El puerto de Manta es uno de los de mayor relevancia global en el mercado de túnidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- «La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado»