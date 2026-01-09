¿Te interesa este mítico superarrastrero? Se vende a precio muy rebajado

Son muchos los buques pesqueros que se han ganado un hueco no solo en la memoria colectiva de sus marineros o técnicos, sino en la del conjunto de la ciudadanía, incluso la más profana en el sector. Unidades como el Lemos, erróneamente considerada como la primera de arrastre congeladora del mundo —en realidad es mérito del Fairtry británico— y encargada por Pescanova; el Pelícano, con el que se estrenó como armador José Pereira y por el que pagó 1,575 millones de pesetas a mediados de los años 50; o el Albacora, botado en 1990 en Barreras como el mayor atunero del mundo para la compañía vasca homónima. Y este club no se entendería completo sin el Cieisa Uno, que fue el Pescavigo Uno, que sería el Capricorn. El primer congelador integrado en las filas de Pescapuerta.

Reemplazado en el exigente caladero de calamar loligo de Malvinas por el Prion, el primer arrastrero —como su primo-hermano, el Argos Berbés— de proa tipo invertida en esa zona de pesca, el Capricorn salió a la venta el año pasado por 3,5 millones de dólares. El broker Albino Morán, a quien le ha sido encomenadada la tarea de buscarle comprador, ha actualizado su precio: 1,5 millones de dólares, equivalentes a casi 1,3 millones de euros, al tipo actual de cambio. El buque fue construido por Construcciones Navales Santodomingo y alargado en los años ochenta hasta los 94,4 metros de eslora que presenta hoy. Sus mareas en Malvinas las realizó para la empresa mixta en la que participa Pescapuerta, armadora que lo adquirió, todavía durante la fase de armamento en el astillero, en 1977.

«José Cesáreo» / Pescapuerta

Sus primeras mareas, con el nombre Pescavigo Uno en el casco, las completó en aguas sudafricanas a finales de los setenta: tardaba entre tres y cuatro meses en retornar a Vigo cargado con más de mil toneladas de pescado congelado en las bodegas y entrepuente. Su última denominación, hasta la actual Capricorn , se registró a mediados de los años noventa cuando fue reabanderado en las Falkland. Ha sido el segundo pesquero de mayor envergadura en operar en el caladero malvino solo por detrás de su colega Beagle FI (ex Nuevo Alcocero, de 100 metros de eslora y ensamblado también en Santodomingo), que tiene previsto partir este mismo viernes a las lejanas aguas del Cono Sur.

Vista parcial del parque de pesca del «Capricorn» / A. Morán

El buque está habilitado para 59 tripulantes y tiene 2.576 metros cúbicos de capacidad de bodega: puede congelar 110 toneladas diarias. Su motor principal es un BHP Deutz y toda su estructura está «en excelentes condiciones de mantenimiento», refleja el intermediario.