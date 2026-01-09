La industria pesquera vuelve a agotar la partida de atún importado con «arancel a cero» en los primeros días del año

El contingente arancelario autónomo de los lomos de atún ha vuelto a agotarse en los primeros días del año, como viene siendo habitual. La cantidad libre de aranceles —solo 35.000 toneladas para el conjunto de industria transformadora del mar de la Unión Europea— se consumió totalmente el pasado 4 de enero, «lo que sigue demostrando una muy alta demanda para esta partida que es destinada al sector de la conserva».

Así lo destacaron este viernes desde Conxemar en declaraciones a FARO, asegurando que el tempranísimo agotamiento para este especie de los ATQs (autonomous tariff quota, en inglés) se da en «los primeros aprovisionamientos de las fábricas bajo este instrumento, que contribuye a mantener su abastecimiento competitivo de materia prima».

Los contingentes arancelarios autónomos son un mecanismo establecido cada trienio por parte de la Unión Europea para determinados productos del mar. En el periodo actual (2024-2026) se benefician de los mismos un cómputo de 2,7 millones de toneladas de pescado, cefalópodos y crustáceos: 903.600 al año, un 8,7% más que las 831.100 toneladas que se vieron favorecidas tres años atrás.

Otra de las especies vitales para la industria pesquera gallega es el gambón argentino, que «sigue marcando hitos históricos» para la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura. A fecha 6 de enero se han importado 3.307 toneladas sujetas a los ATQs, un 20,7% del total disponible (16.000 toneladas) en la primera semana del año, «lo que demuestra la excepcional demanda de esta especie clave».

«No ha permitido cubrir las necesidades de la industria»

Sobre el contingente arancelario autónomo de los lomos de atún y atún listado se pronunció también hoy Anfaco-Cytma, dejando claro que la partida libre de aranceles «no ha permitido cubrir las necesidades reales de la industria». De hecho, ante su agotamiento prematuro y al superar el número de solicitudes la cantidad habilitada, «se aplicó un reparto a prorrata, lo que en la práctica representa un arancel del 8,05%».

«La industria conservera y transformadora española, que genera más de 15.000 empleos directos y orienta mayoritariamente su producción al mercado comunitario, depende de un adecuado funcionamiento de los contingentes arancelarios autónomos para garantizar al consumidor europeo una oferta estable y diversa de productos pesqueros de calidad», remarcaron desde la asociación.

Las principales especies que importa la Unión Europea favorecidas por los ATQs son el abadejo de Alaska (340.000 toneladas anuales); los bacalaos y pescados de la especie Boreogadus saida frescos, refrigerados o congelados (110.000); el calamar patagónico, Loligo gahi (75.000); el surimi congelado (60.000); los camarones y gambas de las especies Penaeus vannamei y Penaeus monodon, cocidos y pelados (48.000); la merluza del Pacífico y la merluza argentina (40.000); los bacalaos de las especies Gadus morhua y Gadus macrocephalus en filetes y carne congelada (45.000); los lomos de atunes y listados (35.000); y el gambón argentino, Pleoticus muelleri (16.000 toneladas).