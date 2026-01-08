Nueva Pescanova avanza en su proyecto para optimizar la producción de surimi con IA

Nueva Pescanova ha iniciado la fase de validación de los primeros prototipos de una nueva herramienta basada en inteligencia artificial orientada a optimizar la producción de surimi y comenzará a aplicarlos en la fábrica de Chapela a lo largo del mes de enero. Una solución tecnológica que se enmarca en el proyecto PremIA, una iniciativa de I+D para desarrollar un nuevo sistema predictivo basado en IA que busca mejorar la eficiencia y calidad en la producción de pescado, marisco y productos derivados.

La finalidad de PremIA es diseñar e implementar una herramienta capaz de analizar grandes volúmenes de información, detectar patrones ocultos y generar modelos estadísticos que permitan pronosticar el comportamiento futuro de la producción. Su aplicación permitirá anticipar tiempos, rendimientos y necesidades, facilitando la toma de decisiones estratégicas fundamentadas en datos fiables.

El proyecto consta de dos líneas de investigación. Por un lado, la aplicación de inteligencia artificial en la producción de surimi con el fin de maximizar la eficiencia del proceso y optimizar el valor nutricional, la textura y el sabor del producto final. Por otro, el desarrollo de algoritmos avanzados de IA para predecir la vida útil del langostino cocido con el fin de mejorar el control de calidad, reducir el desperdicio alimentario y reforzar la seguridad del producto.

La línea de investigación en la producción de surimi es actualmente la más avanzada. En este caso, la herramienta de IA es capaz de predecir la combinación óptima de materias primas para obtener los mejores rendimientos en fábrica, optimizar los costes y garantizar, al mismo tiempo, el cumplimiento de los estándares del producto terminado.