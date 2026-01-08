Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La escasez de sardina en Marruecos amenaza con impactar a la conserva gallega

Anfaco advierte que el país se plantea priorizar su abastecimiento y cancelar temporalmente la exportación de la especie en formato congelado

Galicia importó 3.448 toneladas por valor de 4,6 millones de euros entre enero y octubre de 2025

Latas de sardinas empacadas pasan por la línea de ensamblaje.

Latas de sardinas empacadas pasan por la línea de ensamblaje. / ROBERT F. BUKATY

Jorge Garnelo

Vigo

La falta de sardina golpea a Marruecos y amenaza con impactar indirectamente a la conserva gallega. La escasez de desembarcos del pelágico ha forzado al país africano a plantearse cancelar temporalmente las exportaciones de esta especie en formato congelado, de la que Galicia importó 3.448 toneladas por 4,6 millones de euros entre enero y octubre de 2025 para alimentar a toda la cadena de valor del mar.

«Nos encontramos con una decisión contradictoria, que por un lado pretende proteger el abastecimiento interno marroquí de sardina, pero que al mismo tiempo pretende asegurar la materia prima para la producción de conservas y transformados en sus fábricas nacionales, con el objetivo de exportar posteriormente a nuestro mercado europeo», advierte el secretario general del Anfaco-Cytma, Roberto Alonso, que llama a «revisar con detenimiento una medida que supone un perjuicio para nuestros intereses comerciales y económicos».

Conforme indicó este jueves la patronal conservera a través de un comunicado, la medida fue anunciada ayer en sede parlamentaria por la secretaria de Estado de Pesca Marítima de Marruecos, Zakia Driouich, que adelantó su intención de suspender de forma provisional las exportaciones de sardina congelada a partir del 1 de febrero.

Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Comercio, las importaciones de este pelágico procedentes del país africano ascendieron a 27.400 toneladas entre enero y octubre de 2025, lo que supone el 94% del total importado por España procedente de naciones extracomunitarias.

