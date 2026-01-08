A 11.500 euros el kilo: Japón subasta un atún por más de 2,7 millones

La lonja de Vigo es la de mayor relevancia en valor de toda Europa, y es referencia, por tanto, para todos los pósitos. Este jueves subastó cerca de 60.900 kilos de pescado, principalmente de Gran Sol, y la especie más cotizada fue el rodaballo salvaje, que se pagó a casi 36 euros el kilo. Tampoco presentó malas cifras el bovagante (34 euros el kilo) o el coruxo (29 euros).

Claro que las operaciones en O Berbés son de mercado, de abastecimiento neto para supermercados, restaurantes o plazas de abastos, y no un espectáculo. Porque solo así se entiende que un único atún, aunque fuera atún rojo, se haya pagado esta semana a casi 11.500 euros el kilo. Sucedió en el mercado de Toyosu, en Tokio, donde un ejemplar de 243 kilos fue adquirido por 510 millones de yenes —algo más de 2,7 millones de euros, al tipo de cambio actual— en la tradicional subasta de Año Nuevo.

El atún será comercializado ahora entre los más de medio centenar de establecimientos que la cadena Sushi Zanmai tiene por todo Japón y que pertenece al holding Kiyomura Corporation, como ha publicado la agencia Reuters. Este precio es el más alto registrado en la historia de esta subasta, muy por encima de los 333,6 millones de yenes pagados por otro ejemplar en el año 2019, y que también fue a parar a manos de la compañía que dirige Kiyoshi Kimura.