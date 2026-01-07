De Vigo a Port Stanley: una reválida por Malvinas

Los muelles de Beiramar son camaleónicos, cambian por completo su imagen en cuestión de horas: pasan de mostrar un enjambre tupido de barcos de gran porte, algunos abarloados entre sí, a estar solo salpicados de embarcaciones normalmente más pequeñas y de distinto tipo y caladero. Esta transformación casi súbita sucede un par de veces al año: los pesqueros que operan en las Malvinas vuelven a la faena tras las semanas de descanso y el hueco que dejan unidades como el Beagle FI o Argos Cíes es muy grande para llenar, siquiera visualmente, con la cada vez más enjuta flota gransolera. Este miércoles, en distintas tandas, dejaron atrás este rincón de Vigo los buques Falcon, Prion, Golden Chicha y Hermanos Touza; el Hadassa Bay se despidió desde el muelle de reparaciones de Bouzas; la dupla New Polar y Robin M. Lee hizo lo propio desde la terminal del Tinglado. Con la salida esta semana de los Argos Cíes, Argos Pereira y Argos Berbés quedará finiquitado el arranque de la temporada 2026.

Las incógnitas son ineludibles en este sector, que depende de un recurso natural cambiante, de eventualidades en el propio barco o de las condiciones meteorológicas. Pero el caladero de Malvinas, rígidamente controlado y monitorizado por las autoridades de Port Stanley, lleva varias temporadas casado con la incertidumbre. Los bajos niveles de biomasa obligaron a cancelar, por primera vez, una zafra completa —la de la segunda mitad del año— en 2024. Pero es que todas las últimas campañas registraron peores registros de capturas que el promedio histórico, como constatan los datos oficiales del departamento de Pesca adscrito a la cartera de Recursos Naturales del Gobierno insular.

De Vigo a las Malvinas: arranca la primera zafra de 2026 / Alba Villar / Alba Villar

La primera zafra de 2025, por ejemplo, se cerró por orden ejecutiva con un balance de 37.592 toneladas, con un promedio de 41,7 toneladas diarias por buque. Fueron las cifras «más bajas de las últimas cinco primeras campañas del año, aunque aún superiores que el promedio a largo plazo», exponen los registros del Ejecutivo. En la segunda se reportaron 18.454 toneladas, equivalentes a 21,8 toneladas diarias por barco: fue un 20% menos que la media histórica para una segunda zafra. A modo de comparación: en 2022 las capturas se acercaron a las 100.000 toneladas, frente a las 56.046 toneladas del ejercicio pasado o las 47.588 de 2024.

Las armadoras —trabajan mediante el sistema de las joint venture, con participación mayoritaria malvina— defiende la necesidad de atender los criterios de los técnicos en todo momento. «No se cortan, si tienen que cerrar lo van a hacer, y está bien», constata un directivo desde una de las compañías de Vigo. Eso sí, también hay empresas que han planteado la posibilidad de abrir cupos para la pesca de merluza, que es depredadora del calamar loligo, para tratar de equilibrar los niveles de biomasa.

Como ha trasladado la asociación de armadoras Fifca (siglas de Falkland Islands Fishing Companies Association), el escenario actual es más que desafiante teniendo en cuenta el enorme esfuerzo inversor realizado en los últimos casi diez años —desde el Montelourido, participado por Rampesca—, el de mayor envergadura desde los años ochenta. En contraprestación a la inestabilidad del caladero y de los resultados de la flota, el Gobierno malvino ha congelado temporalmente el coste de las licencias, que no será revisado hasta 2027.