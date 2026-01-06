Londres proyecta una pesquería formal de pulpo para competir con Galicia

En los condados ingleses de Devon y Cornualles el pulpo es una especie anecdótica. Las tres veces que no lo ha sido, que ha proliferado en abundancia en sus costas —en 1899, 1950 y 2025—, ha sido considerado como una «plaga». «En los dos o tres últimos meses esta costa ha recibido la visita de una plaga perfecta de pulpos. Prácticamente han arruinado al sector y muchos armadores han amarrado sus barcos por desesperación [...] Son las bestias más repugnantes», publicaba, con fecha del 18 de diciembre de 1899, el periódico local Western Evening Herald, fundado cuatro años antes. Incluso ahora, que este molusco cefalópodo es un producto codiciado a nivel mundial, carga con el mismo sambenito en estos territorios de Inglaterra. «Está afectando a las pesquerías de mariscos de nasas y causando preocupación en el sector», ha apuntado por escrito el parlamentario laborista Daniel Zeichner.

De acuerdo a los datos oficiales de la Marine Management Organisation (MMO), que es el departamento de gestión de la pesca del Gobierno británico, el año pasado las descargas de pulpo alcanzaron las 1.900 toneladas, principalmente en los puertos de Brixham y Dartmouth; equivale a hasta 400 veces más que un ejercicio normal, un fenómeno que los investigadores han atribuido indiciariamente a una inusual elevada temperatura de las aguas. Este volumen de toneladas es, además, notablemente superior al computado en las lonjas gallegas en el mismo periodo: 1.218 toneladas, según las cifras de la Xunta. Así que desde Londres quieren hacer de la necesidad virtud y aborda ya la configuración de una pesquería formal, reglada e industrial del pulpo común (octopus vulgaris) que le permitiría competir con Galicia.

Y no es un planteamiento ideado a rebufo de los inéditos registros de capturas de los últimos meses, sino porque tanto la flota como científicos de la Marine Biological Association (MBA) consideran que es «probable» un nuevo boom de pulpos. Así consta en las actas de los grupos de trabajo coordinados por la MMO y el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra, por sus siglas en inglés), revisadas por FARO; la última fue actualizada el pasado noviembre. «Un pescador de Plymouth cree probable otro boom, ya se ven muchos ejemplares juveniles creciendo rápido. Y la MBA coincide, con juveniles que podrían alcanzar tamaño adulto en 1-2 meses», alimentando la «expectativa» de lo que antes consideraban plaga. El «resurgimiento» se ha detectado en la isla de Guernsey, al noroeste de la isla de Jersey, si bien «aún hay mucho por aprender sobre los movimientos [de esta especie] y su dinámica poblacional». Ambos departamentos gubernamentales (MMO y Defra) «están considerando cuál es la mejor manera de colaborar con la UE para aprender de las pesquerías de pulpo existentes».

A día de hoy, las capturas de este cefalópodo no están regladas por ninguno de los comités regionales de gestión —las IFCA o Inshore Fisheries and Conservation Authorities—, así que no están sujetas a cupos y equivaldría a una especie de pesca olímpica. Pero es este aspecto lo que desde Londres se está barajando cambiar, para tener una «pesquería dirigida». Un primer análisis de la MMO ha emplazado a todas las partes a «fijar objetivos y metas claros para una posible pesquería, lo que serviría para orientar las decisiones sobre qué medidas de gestión son las más adecuadas».

Impacto

Para las empresas inglesas el pulpo ha sido un problema porque no están habituadas a trabajar este recurso, no tienen una cadena que le permita su distribución efectiva, no son capaces de sacarle partido. Entre los armadores inciden en que no todos pueden cambiar de arte de pesca o de zona de extracción, por lo que han avanzado ya la posible necesidad de ayudas de emergencia.

La enorme abundancia de pulpo inglés también afectó a la industria de comercialización gallega en la campaña de Navidad por el escaso stock de vieira y buey de mar, que son especies de las que se alimenta el cefalópodo.