Eurodiputados rechazan el hachazo a los fondos pesqueros de la UE y piden 7.000 millones

La propuesta de la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual sentó como un jarro de agua fría al sector pesquero y acuícola por el singular hachazo que contempla para sus fondos entre 2028 y 2034, que en caso de ejecutarse supondrá hundir un 67% el presupuesto actual y pasar de 6.108 millones de euros a solo 2.000. Un tijeretazo que tendría un severo impacto en España —es el país de los Veintisiete con mayor cuantía asignada en el actual septenio; 1.120 millones— y también en Galicia —la primera comunidad autónoma que más percibe de ese montante, con 366 millones—.

Han sidos numerosas las voces que se han pronunciado contra el recorte anunciado por el Gobierno de Ursula von der Leyen —entre ellas, además de la pesca, tanto desde el Gobierno español como el gallego—, pero todavía no lo habían hecho formalmente en las altas esferas de la Unión Europea. Al menos hasta ahora. El Comité de Pesca del Parlamento Europeo (PECH, por sus siglas en inglés) ha fijado su postura en un proyecto de dictamen fechado a finales del pasado diciembre que busca influir en la posición del conjunto de los europarlamentarios para revertir el planteamiento del Ejecutivo comunitario. Exige, como mínimo, una partida de 7.000 millones. Casi un 15% más que la vigente y 3,5 veces más que lo que ofrece Bruselas.

«Un presupuesto de 7.000 millones de euros para la pesca no tendría un impacto significativo en el presupuesto global de la UE», recoge el draft opinion, que tiene como ponente a Bert-Jan Ruissen, pero avisa: «Recortarlo tendría consecuencias devastadoras para el sector pesquero y acuícola». El texto pide que la financiación para la pesca, la acuicultura y los asuntos marítimos «se trate como un instrumento distinto», «con su propia dotación y normas jurídicas a medida» frente a la propuesta de la Comisión Europea de diluir el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) junto a otros fondos sectoriales en una estructura única para apoyar múltiples actividades económicas, en función de las necesidades de cada Estado miembro.

Los europarlamentarios de Pesca recuerdan que la Política Pesquera Común es «verdaderamente europea» y, «por tanto, su presupuesto debe seguir siendo europeo», de ahí que expresen su «firme oposición a cualquier renacionalización». Argumentan que «sería inaceptable» que algunos países modernicen sus flotas y otros no, situación que podría darse con el actual planteamiento de Bruselas.

Un fondo que beneficie principalmente al sector

El dictamen del PECH identifica la mejora de los buques pesqueros y el apoyo a las nuevas embarcaciones como uno de los retos clave a abordar en el próximo Marco Financiero Plurianual, junto a otras prioridades como la innovación en las artes de pesca o el relevo generacional. Para conseguirlo, urge un fondo «blindado», excluyendo de los 7.000 millones solicitados «la financiación utilizada para tareas de control y asistencia técnica». De igual manera, pide líneas específicas en el European Competitiveness Fund y Horizon Europe para financiar la descarbonización de los barcos o allanar la transición energética las empresas del sector pesquero y acuícola.

Otro de los aspectos que también tocan los eurodiputados del Comité de Pesca del Parlamento Europeo atañe a la gobernanza y el impulso de las políticas en el seno de la Unión Europea, recordando que la pesca está «intrínsecamente vinculada a las comunidades costeras de la UE», por lo que «la política pesquera no puede aplicarse y gestionarse exclusivamente por los gobiernos centrales nacionales».«El papel de las regiones y de las autoridades locales debería reforzarse y definirse mejor», apunta en este sentido. Todo con el objetivo de acabar «consolidando y promoviendo un sistema de gobernanza multinivel bien establecido y una adecuada gestión compartida».