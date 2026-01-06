Dos barcos españoles con antecedentes de sobrepesca de caballa se marchan a Marruecos tras hundirse la cuota

El Andrekala Berria era un habitual del puerto de Ondárroa hasta hace muy poco. Hasta el pasado 11 de diciembre, concretamente, el día previo al Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea que acabó oficializando la reducción del 70% de la cuota de caballa para 2026 que habían recomendado meses antes, a finales de septiembre, los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES). Esa jornada, según consta en el registro de la flota de Bruselas, el barco fue exportado a Marruecos. De no ser por sus antecedentes y el simbolismo de la fecha, la marcha de este pesquero sería una más de las ya habituales en el sector por la pérdida de rentabilidad de los caladeros o la falta de posibilidades pesqueras. Pero si llama la atención por algo es porque el Andrekala Berria ha sido pillado más de una vez con cantidades de xarda que excedían el límite permitido. Y ahora, cuando no hay peces, se va al país africano.

El buque vasco, un arrastrero de 29 metros de eslora y 250 GT, fue cazado en 2012 junto con su gemelo, el Arretxu Berria —que abandonó el censo en noviembre y se exportó también a Marruecos—, con 16.000 kilos de verdel que acabaron siendo decomisados porque la pesca se produjo antes de la apertura de la campaña de capturas. A ese primer caso documentado se suma un segundo más reciente, en 2022, cuando la Secretaría General de Pesca obligó a ambas embarcaciones a amarrar por desfasarse en sus capturas de caballa y merluza.

Lo cierto es que la xarda atraviesa en estos momentos una situación muy delicada, igual que la flota que vive de esta especie y otros pelágicos como la sardina o el jurel. La cuota para este año se ha desplomado de las 576.958 toneladas a las 174.357 para el conjunto de los Veintisiete. En una reciente interpelación escrita al comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, sobre la evolución de la pesquería, el chipriota aseguró que la Comisión Europea «comparte la profunda preocupación» ante este panorama «y los graves riesgos que esto supone no solo para la sostenibilidad», sino también «para los medios de vida de los pescadores». Recordó que el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) permite ayudar a las empresas pesqueras para que puedan «diversificar sus actividades económicas y mejoren la capacidad del sector para responder a eventos adversos», así como que pueden activarse compensaciones por paralizaciones temporales. Bruselas está trabajando además con otros Estados costeros para desarrollar «una sólida estrategia de gestión a largo plazo para la caballa».