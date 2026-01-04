Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La tripulación del «Viking Bay» declara en Fiyi por la desaparición del marinero de Bueu

El jefe de máquinas del palangrero, Juan Carlos Broullón, desapareció el 27 de diciembre

El «Viking Bay», en una de sus paradas en Vigo

El «Viking Bay», en una de sus paradas en Vigo / Javier/JAC

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

El buque palangrero Viking Bay, propiedad de la armadora Casilmar, arribó en las últimas horas en el puerto de Suva, en las islas Fiyi, tras una limitada marea de escasas dos semanas en la que desapareció de a bordo su jefe de máquinas, Juan Carlos Broullón, residente en Beluso (Bueu). El tripulante fue echado en falta en la jornada del día 27 de diciembre, cuando desde el barco se emitió el aviso de mayday y se iniciaron las labores de búsqueda, coordinadas por el Centro de Coordinación de Rescate de Nueva Zelanda (RCCNZ) y finalmente canceladas el pasado martes.

Una vez en tierra, como han apuntado fuentes directas del sector, la tripulación del pesquero vigués irá declarando frente a las autoridades locales para exponer eventuales detalles que puedan ayudar a esclarecer la desaparición. El Viking Bay está diseñado para operar con una dotación de unas veinte personas. Cuando se produce un siniestro en alta mar las personas embarcadas firman lo que se denomina una protesta de mar, que es una especie de primera declaración firmada respecto a los pormenores del suceso. En este caso, Broullón habría decidido quedarse otra marea cuando ya estaba listo el relevo.

Este palangrero fue construido en 1999, tiene 43,5 metros de eslora por 9,2 de manga; tiene capacidad para la congelación de 6 toneladas diarias para unas bodegas que pueden albergar algo más de 440 metros cúbicos de capturas. El barco tiene pabellón español y matrícula de Vigo. Forma parte de la asociación viguesa Opnapa (Organización de Productores Nacional de Palangreros de Altura) y tiene permiso de pesca otorgado por la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (Western and Central Pacific Fisheries Commission, WCPFC).

En esa área el año pasado pescaron un total de siete palangreros de superficie europeos, todos de Galicia, como lo son el YanqueCarmen TereIlla GaveiraGlacial, Playa Zahara y el Playa Zahara Dos. Estos últimos pertenecen a los mismos armadores, si bien el segundo se hundió precisamente el año pasado cerca de las Fiyi sin dejar víctimas mortales.

