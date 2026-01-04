La armadora del buque que arrolló al «Tafra» blinda sus lazos con Rusia
Ocean Whale, la dueña del «Right Whale», pasa a tener un único accionista: Bozena Basina, sucesora del ruso Denis Basin | Debe indemnizar a la pesquera con capital vigués por el siniestro
La armadora Ocean Whale Company Limited opera en las costas africanas con cinco pesqueros de gran capacidad de las series Pulkovskiy Meridian (104 metros de eslora por 16 de manga) y la Ivan Bochkov (94 metros de eslora y otros 16 de manga), construidos en la década de los ochenta en astilleros rusos, de Ucrania o Polonia. Sus antiguos nombres, de hecho, delatan su pasado vinculado a la Unión Soviética: Yefim Krivosheyev, Mikhail Verbitskiy o Pyotr Shafranov.
Este último es el único que tiene activo de la serie Pulkovskiy —proyecto 1288—, de la que llegaron a entregarse más de cien unidades a múltiples empresas entre el año 1974 y hasta principios de la década pasada. Y es el que, ahora bautizado como Right Whale, se llevó por delante un pesquero con capital vigués en la tarde-noche del 12 de septiembre de 2025; el barco, Tafra 3 (ex Playa de Loureiro) se hundió y se llevó con él la vida de cinco marineros.
El Right Whale porta pabellón de Gambia —antes enarboló las banderas de Rusia, Camerún, San Cristóbal y Nieves, Comoros y Georgia— y, aunque en la flota es conocido como un «buque factoría ruso», la armadora tiene sede en Malta y, sobre el papel, estaba participada por capital lituano y de Emiratos Árabes a través de la matriz Ocean Whale Holdings.
Pero acaba de notificar al registro mercantil maltés que los socios ya no son la persona física Bozena Basina y la empresa emiratí Fish Fleet Management FZE: el 100% del capital es ahora de la primera, de acuerdo a la documentación analizada por FARO. El cambio fue aprobado el 5 de diciembre y oficializado en el registro el día de Nochebuena. Ocean Whale Holdings, y por tanto Basina, es la firma que en última instancia ha de asumir la indemnización por la destrucción del Tafra 3 y la muerte de los cinco marineros, todos de nacionalidad mauritana.
Bozena Basina irrumpió en el capital de esta compañía de pesca pelágica en marzo de 2022, como ya desveló este periódico. Su documentación expone que su nacionalidad es lituana, con residencia en Klaipeda. Se convirtió en armadora como sucesora de un ciudadano de nombre Denis Basin, con pasaporte ruso pero también residente en la capital de Lituania. En las culturas eslavas —Rusia, Ucrania, Bielorrusia— los apellidos tienen forma masculina y femenina, con una terminación en «A» para las mujeres, ya sea por el apellido del padre o de un esposo. Denis Basin fue un tiempo accionista de la armadora del Right Whale con los también rusos Vladimir Sinelnikov y Sergejs Sinelnikovs (nacionalidado ahora británico).
El abordaje
El Right Whale embistió al pequeño pesquero, capitaneado por Javier Gestido, sin aminorar, con sus 5.720 toneladas de desplazamiento. No había malas condiciones de visibilidad, ni mala mar, ni viento. En la tarde del siniestro, el pesquero navegó a entre 4,7 y 5,5 nudos de velocidad, en una zona que tenía como máximo 58 metros de profundidad (31,7 brazas). El abordaje se produjo a las 20:05 horas españolas y 18:05 horas UTC, que es el mismo huso horario de Mauritania.
Coincide este instante con un abrupto descenso de velocidad del buque de pabellón de Lituania, hasta los 1,8 nudos. Pero inmediatamente después la elevó de manera drástica, hasta los 6,3 nudos, y mantuvo una marcha superior a los 4 nudos durante casi dos horas. Sus datos de navegación ubican el instante en el que el Right Whale se habría sumado al dispositivo de búsqueda de desaparecidos a en torno a las 20:55 horas UTC, casi tres horas después del abordaje.
Tanto el capitán del buque factoría, de nacionalidad rusa, como el primer oficial fueron arrestados por las autoridades locales y el barco estuvo retenido durante días. El ex Playa de Loureiro estaba participado por la firma viguesa Baipesca y una armadora mauritana.
