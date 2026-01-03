La ría de Vigo recibe al tercer mayor «tanque flotante» para peces vivos del mundo
El «Inter Alba», fondeado en Cíes, operará para la noruega Mowi en aguas de Escocia
El astillero turco Sefine, ubicado en la ciudad de Yalova, acaba de entregar uno de los proyectos más revolucionarios de la industria naval: un buque para el transporte de pescado vivo con propulsión híbrida (diésel-eléctrica) y con capacidad para producir 15.000 metros cúbicos de agua desalinizada para reducir las plagas en los salmones. Ha sido bautizado como Inter Alba y es propiedad de Trident Aqua Services, aunque prestará servicio para el gigante noruego Mowi (ex Marine Harvest).
El barco partió del puerto de Estambul en la jornada de Nochebuena y permanece fondeado junto a las Cíes, en una parada en su trayecto hacia aguas escocesas, donde desarrollará su trabajo. El Inter Alba tiene previsto recalar en el puerto vigués, según consta en sus datos de viaje, el próximo miércoles.
Tiene más de 92 metros de eslora por 22,4 metros de manga, con un calado de otros 8 metros. Tiene capacidad para 17 tripulantes. Es el tercer mayor carguero de pescado del mundo, según ha indicado el astillero.
El diseño de esta embarcación es de la oficina técnica noruega SALT Ship Design, la misma que ha realizado el del barco que la compañía acuícola Napier ha contratado con Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard) y que será la primera incursión del naval gallego en unidades para acuicultura marina. En sus tanques de agua podrá albergar 6.500 metros cúbicos de peces vivos, una capacidad que equivaldría a cerca de 600 toneladas.
