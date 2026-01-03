Bruselas rechaza dar ayudas para GPS o radares porque «ayudan a encontrar peces»

El combo de la Política Pesquera Común (PPC) y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) limita hasta la mínima expresión el respaldo que la flota puede recibir, en forma de fondos públicos, para mejorar su operatividad o las condiciones de vida a bordo. A saber, la PPC considera que cualquier ayuda para la construcción o renovación de barcos incrementa necesariamente la capacidad pesquera —aunque no se eleven las toneladas de arqueo bruto o GT—, mientras que la literalidad de la norma que articula el Fempa establece que «contribuye a la sobrepesca». La edad media de la flota en Galicia ha alcanzado ya los 38 años.

Pero el encorsetamiento es de tal magnitud que otorga a dispositivos de navegación la consideración de «no elegibles» por el mismo motivo: como ayudan a «encontrar peces», expone el ejecutivo comunitario, tampoco su compra puede recibir ayuda pública alguna. Dicho de otro modo, Bruselas prohibe subvencionar la instalación de un sistema GPS o un radar por los mismos motivos por los que tampoco está dispuesta a financiar la construcción de un palangrero o el recambio de un motor principal. Lo ha indicado por escrito el propio líder del departamento de Pesca y Océanos, Costas Kadis, a una pregunta formulada por el eurodiputado croata Gordan Bosanac.

Estas tecnologías pueden mejorar el esfuerzo pesquero, por ejemplo, permitiendo el retorno preciso a zonas de pesca productivas, detectando concentraciones de aves marinas vinculadas a la pesca pelágica o permitiendo pescar en condiciones adversas Costas Kadis — Comisario de Pesca y Océanos

Dentro del programa del Gobierno de Croacia para el reparto de los fondos Fempa entre su sector pesquero, denominado Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za razdoblje 2021–2027, se incluían medidas para la «protección de la seguridad y mejora de la eficiencia energética» de los barcos. Entre las inversiones subvencionables figuraban tanto los plotter GPS —combina sistema de posicionamiento con cartografía electrónica— como los radares a instalar en pesqueros; en cuanto llegó una solicitud por una armadora, Bruselas rechazó su ejecución. En su interpelación, Bosanac cuestiona al comisario «sus razones para considerar el gasto en estos instrumentos como un medio para mejorar las capacidades de búsqueda de peces y no como un medio para mejorar la seguridad y la eficiencia energética».

En este caso, y como consta en esa respuesta, para Bruselas prima la capacidad de detección de bancos de peces sobre la seguridad. «La Comisión reconoce la importancia de mejorar la seguridad y la eficiencia energética de los buques pesqueros y fomenta el intercambio de mejores prácticas en este ámbito entre las autoridades de gestión de los Estados miembros», arranca Kadis. Ahora bien, incide en que son tecnologías que «sirven para mejorar la eficiencia operativa al mejorar, entre otros, la capacidad de localizar y explotar los recursos pesqueros».

Y zanja: «Estas tecnologías pueden mejorar el esfuerzo pesquero, por ejemplo, permitiendo el retorno preciso a zonas de pesca productivas, detectando concentraciones de aves marinas vinculadas a la pesca pelágica o permitiendo pescar en condiciones adversas». Por todo ello son inversiones «no elegibles».