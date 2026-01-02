Los observadores marinos unen fuerzas para lograr su primer convenio laboral

«¿Quién es la base de la ciencia para que un caladero sea sostenible? El personal investigador y observador pesquero a bordo de los buques», reivindican desde la Asociación de Profesionales de la Observación Científica Marina (Apocm). La agrupación mayoritaria del gremio la conforman ya 226 trabajadores y encara el inicio de 2026 con optimismo, después de que el Gobierno haya atendido una de sus históricas peticiones con la inclusión de los trabajadores autónomos del colectivo en el Régimen Especial del Mar, pero con muchos retos todavía pendientes entre los que se encuentra la creación del primer convenio que salvaguarde sus derechos laborales.

«Es hora de que las empresas intermediarias que nos contratan dejen de incluirnos en convenios tan disparatados como, por ejemplo, los convenios de trabajo de oficinas o de encuestadores y opinión pública», matizan desde la entidad, en respuesta a una entrevista con FARO para hacer balance de su situación. Todo ello con la mirada puesta en el primer trimestre de este año, en el que está previsto que se produzca la reforma de la Ley 47/2015 por la que se rige la actividad.

Apocm tiene entre sus propósitos más inmediatos conseguir una categoría profesional que se ajuste a la realidad de su sector. Argumenta que la misma contribuiría a reducir la burocracia, ya que el desconocimiento que existe en torno al colectivo «suele ser un impedimento» a la hora de gestionar altas y bajas, prestaciones por desempleo o inscripciones en formación náutica.

A esta petición se suma una segunda reclamación para que la figura del observador marino sea considerada parte de la tripulación, algo por ahora inexistente y que impide el sellado de sus libretas marítimas y el reconocimiento oficial de los periodos embarcados, así como el establecimiento de un coeficiente reductor de la edad de jubilación, aplicándose con carácter retroactivo siguiendo la estela de las redeiras, las neskatillas o las empacadoras de las lonjas.

«Los ojos de la Administración en el mar»

«Sin nuestro colectivo trabajando ahí fuera, obteniendo los datos básicos, no habría ciencia, ni sostenibilidad, ni recursos en un futuro no muy lejano. Somos la base de la ciencia y los ojos de la Administración en el mar, pero no nos consideran gente del mar de pleno derecho», destacan desde la asociación, que celebra el hito que supone que los trabajadores por cuenta propia del gremio puedan cotizar desde este 1 de enero en el REM, facilitando su acceso a prestaciones sanitarias y cursos formativos: «Es un paso muy importante». La medida afectará a medio centenar de trabajadores, teniendo en cuenta que los autónomos representan un 20% del total del personal, aunque este número puede fluctuar y ser mayor en función de cada temporada al haber muchos profesionales que alternan distintos tipos de observación.

«Todos nuestros objetivos son obvios, ya que dedicamos nuestra vida y esfuerzo al mar en las mismas condiciones que marineros, capitanes y demás trabajadores», subrayan desde la entidad, que pese a los pequeños avances cosechados recuerda que el Estado «no cuida» al colectivo como debería al no atender el grueso de sus demandas en tiempo y forma. «Nos encontramos ignorados y ninguneados sistemáticamente, quedando en una especie de limbo administrativo a todos los niveles, con condiciones laborales injustas, con salarios miserables, o con escasos medios de protección», denuncia Apocm.