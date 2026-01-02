Mejorar la selectividad, reducir el uso de combustible en la flota o minimizar el impacto en los fondos: los propósitos de Año Nuevo de Pesca
La Secretaría General de Pesca publica sus líneas estratégicas en el ámbito de la investigación pesquera, con el foco también en recopilar más datos y usar dispositivos disuasorios para paliar las capturas accidentales de cetáceos
La tradicional lista de propósitos de Año Nuevo que cada arranque de ejercicio tiende a hacer una buena parte de la población también se extiende a las Administraciones. Es el caso de la Secretaría General de Pesca, por ejemplo, que acaba de hacer públicas sus líneas estratégicas de investigación pesquera para 2026, con el objetivo de establecer una hoja de ruta de cara a las campañas científicas que desarrollarán el Miguel Oliver, el Emma Bardán y el Vizconde de Eza.
Entre las prioridades del departamento que dirige Isabel Artime estarán la recopilación de datos y la realización de estudios para minimizar la captura accidental de especies vulnerables (PETS) como cetáceos, utilizando para ello dispositivos disuasorios. También se abordará la selectividad de las artes, así como la mejora del conocimiento sobre el impacto de los aparejos en los ecosistemas y fondos marinos a fin de reducirlo.
De igual modo, Pesca apostará por el impulso de nuevas técnicas que hagan más sostenible la actividad, incluyendo la protección del medio, la disminución de combustibles fósiles y la reducción de residuos, así como por recopilar más información de las especies en las categorías 5 y 6 del ICES: stocks muy pobres en datos y con capturas ínfimas o vinculadas a la pesca incidental.
En el documento publicado ayer, el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recuerda que el plazo de presentación de solicitudes de acceso a la captura científica será del 1 al 15 de enero de 2026, ambos inclusive.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un ingeniero vigués diseña el primer chip capaz de funcionar al filo del cero absoluto de temperatura: -268 ºC
- Retiran la incapacidad absoluta a un camionero con agorafobia al poder realizar «teletrabajo»
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- Denuncian la «grave escasez de personal» y el «deterioro evidente de la atención» en una residencia de Vigo
- Muere a los 81 años el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- Las viviendas terminadas en Galicia se hunden el 60% tras la cancelación de obras por los altos costes
- Un vecino ludópata de Bueu alerta de un local de juegos en Vigo sin control de DNI