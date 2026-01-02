Un incendio destruye parte de una factoría participada por Wofco en Argentina

Conarpesa es una de las mayores compañías pesqueras de Argentina, con una extensa capacidad extractiva --buques congeladores y fresqueros-- e industrial, con un potente arraigo con la industria de elaborados gallega. El 48% de la sociedad está en manos de Worldwide Fishing Company (Wofco), con quien ha emprendido también el proyecto para una factoría de elaborados de langostino en la localidad uruguaya de Hohenau.

Una de las instalaciones del grupo, en la localidad de Puerto Madryn, sufrió en las últimas horas la devastación de un incendio que ha calcinado al menos una de las naves dedicadas al almacenamiento de cartonajes. El fuego se vio avivado por los fuertes vientos registrados en la zona, de más de 74 kilómetros por hora, y por los materiales que albergaba la infraestructura.

Según acaba de divulgar el diario local Jornada, las llamas han sido sofocadas gracias al empeño de distintas dotaciones de bomberos voluntarios.

El operativo fue complejo además por el riesgo de fuga de amoníaco, finalmente no consumado, y una propagación a otras fábricas pesqueras asentadas en la zona. La municipalidad de Puerto Madryn decretó este jueves, de hecho, la alerta amarilla por fuertes vientos.